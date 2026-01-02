AS Rome : l’hypothèse d’un retour de Mohamed Salah refait surface

Huit ans après son départ pour Liverpool, Mohamed Salah pourrait-il retrouver la Serie A ? Selon La Repubblica, l’AS Rome suit avec attention la situation de l’ailier égyptien, même si un retour dès cet hiver apparaît peu probable.

Le nom de Mohamed Salah continue de circuler sur le marché européen. À 33 ans, l’international égyptien reste un joueur à forte valeur symbolique et sportive, malgré une saison plus mesurée sur le plan statistique avec Liverpool (20 matches, 5 buts toutes compétitions confondues). D’après La Repubblica, l’AS Rome étudie la possibilité d’un retour du joueur qu’elle avait révélé entre 2015 et 2017, avant son envol vers la Premier League.

Une piste envisagée à moyen terme

Si l’intérêt romain est réel, un mouvement dès le mercato hivernal est jugé peu probable. Les contraintes contractuelles, financières et sportives rendent un transfert immédiat difficile à concrétiser. En revanche, l’hypothèse d’un retour à moyen terme n’est pas écartée en interne.

La Serie A demeure en effet un championnat propice aux profils expérimentés. Ces dernières saisons ont montré que des joueurs confirmés pouvaient encore y exprimer leur talent sur la durée, dans un contexte tactique et physique souvent plus favorable qu’ailleurs en Europe.

Pour Mohamed Salah, un retour à Rome présenterait aussi une dimension affective. L’ailier avait connu une progression déterminante sous le maillot de la Louve, posant les bases de la carrière exceptionnelle qui l’a ensuite conduit au sommet avec Liverpool.

À ce stade, le dossier reste à l’état de réflexion. Mais dans un marché où l’expérience est de nouveau valorisée, le nom de Mohamed Salah pourrait bien rester associé, dans les mois à venir, à l’AS Rome et à un possible retour aux sources, tant son avenir dans le Nord de l’Angleterre s’obscurcit.