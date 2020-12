Manchester United – PSG : Cavani a failli tuer Al-Khelaïfi !

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, était heureux et soulagé après le succès contre Manchester United en Ligue des Champions (3-1).

Suite à cette rencontre à Old Trafford, Al-Khelaïfi s’est exprimé au micro de RMC Sport. A ses yeux, cette victoire contre MU est clairement importante pour plusieurs raisons. « On est très fiers ce mercredi soir, on a montré le vrai Paris Saint-Germain, qui peut aller loin en Ligue des champions. C’était un match très important pour nous, décisif. On a montré qu’on était toujours là dans les grands matchs, les grands moments. On a des grands joueurs, tout le monde a fait un grand match », a-t-il commenté.

Malgré cela, le Qatarien n’a pas caché avoir fait « presque » une « attaque cardiaque sur la barre de Cavani ». Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a reconnu aisément que les Red Devils ont eu « beaucoup d’opportunités » de scorer. Pour lui, les Franciliens ont « vraiment été efficaces » sur le plan offensif. De toute évidence, cela a fait la différence sur le terrain. Si les Mancuniens avaient eu un peu plus de réussite, face au but du PSG, ils auraient sans doute fait trembler les filets encore plus.

Al-Khelaïfi ne vend pas la peau de l’ours…

Alors qu’il reste un seul match contre Istanbul Basaksehir (déjà éliminé…), le Paris Saint-Germain est tout proche de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Un résultat nul suffira pour composter le ticket. Malgré cela, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas pris de haut l’escouade turque. « On veut continuer, parce qu’on n’est pas encore qualifiés. On est contents mais notre objectif est de nous qualifier. Il nous reste un match, on va se concentrer sur cette rencontre », a-t-il assuré.

