Mercato / MU : un premier gros couac pour Cavani…

L’attaquant Edinson Cavani (Manchester United) n’est pas près, sur le papier, de faire ses premiers pas avec l’équipe des Red Devils.

Après mûre réflexion, Cavani a décidé de s’engager librement en faveur de Manchester United. Le goleador uruguayen a signé un engagement jusqu’au 30 juin 2021. Notez que ce bail comporte une année de rab en option. Forcément, le staff et les supporters mancuniens sont pressés de voir à l’œuvre le meilleur buteur de toute l’histoire du PSG. Mais ce ne sera pas pour tout de suite… En effet, les autorités britanniques ne transigent pas avec une règle dixit The Times.

Toute personne qui arrive au Royaume-Uni, depuis la France, doit être mise en quarantaine pendant 14 jours. Certains athlètes de très haut niveau peuvent être dispensés de cette dernière. Pour cela, ils doivent venir d’un endroit sécurisé où des tests ont été effectués fréquemment. Par exemple, le milieu Paul Pogba ne sera pas mis en quarantaine puisqu’il est actuellement en équipe de France.

Cavani avait caché une chose…

Dans le cadre de vacances passées à Ibiza, avec d’autres joueurs du PSG, Edinson Cavani avait contracté le coronavirus. Via le média uruguayen Otra Cabeza, « El Matador » a révélé que lui et sa femme avaient « gardé » cette information pour eux. Cavani et son épouse estimaient qu’il n’y avait « rien à gagner à le dire à ce moment ».

Le natif de Salto craignait peut-être que cette information incite des clubs à faire une croix sur lui en matière de recrutement. L’ex-footballeur du Paris Saint-Germain a précisé quand même avoir bien suivi « le protocole » médical avec sa compagne. Aujourd’hui, l’artilleur âgé de 33 ans semble être guéri totalement. Malgré cela, les autorités anglaises ne prendront aucun risque en ce qui le concerne…

Images de IconSport