Mercato / PSG : un club n’en revient pas pour Cavani

Les dirigeants de l’Inter Milan seraient tombés de haut au sujet de l’attaquant Edinson Cavani qui évolue au PSG.

Selon La Gazzetta dello Sport, le goleador uruguayen reste très gourmand, sur le plan financier, à ce stade de sa carrière. Alors que son contrat lucratif au PSG expirera le 30 juin prochain, Cavani désire signer un dernier engagement alléchant au plus haut niveau. Le média italien assure « qu’El Matador » aurait réclamé un salaire de « 12 millions d’euros par an » aux décideurs de l’Inter Milan !

Edinson Cavani voudrait donc être le joueur le mieux payé au sein du club lombard devant Christian Eriksen et Romelu Lukaku. Forcément, « l’ardeur » des Nerazzurri aurait été freinée car ils misent sur « une politique d’équilibre salarial rigoureuse ». Du coup, les négociations auraient « échoué ». Rappelons qu’ils étudient la possibilité de recruter un numéro 9 pour remplacer éventuellement Lautaro Martinez. « El Toro » a très envie de signer au FC Barcelone lors de ce mercato estival.

Cavani plutôt vers l’Espagne ?

Pour l’heure, les Blaugrana n’ont pas fait un pas décisif, en transmettant une offre conforme aux attentes milanaises, à propos de l’artilleur argentin. Pour en revenir à Edinson Cavani, La Gazzetta dello Sport rappelle – à juste titre – que l’Atletico Madrid désire toujours obtenir sa signature. Les Rojiblancos voulaient déjà, on le rappelle, s’offrir « El Matador » en janvier.

Quid des gestionnaires du PSG ? Il semble que le directeur sportif Leonardo ait envie de tourner la page Cavani dans un peu plus de deux semaines. A l’image du capitaine et défenseur central Thiago Silva, le meilleur buteur de l’histoire du club a passé largement le cap de la trentaine d’années (33 ans pour être précis). Par conséquent, il n’incarne plus le futur au Paris Saint-Germain aux yeux de plusieurs dirigeants.

