Mercato / PSG : Cavani sous les ordres « d’El Loco » ?

Pour l’heure, on ne sait toujours pas où évoluera l’attaquant très expérimenté Edinson Cavani (ex-PSG) la saison prochaine.

Depuis le 1er juillet, l’attaquant uruguayen est libre de s’engager où bon lui semble. Trois semaines se sont écoulées et Cavani ne s’est toujours pas exprimé au sujet de sa future destination. Nul doute que bon nombre de clubs rêvent d’obtenir la signature « d’El Matador » qui est le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Par le biais de Sky Italia, le patron de Leeds United, Andrea Radrizzani, s’est exprimé à ce sujet. A ses yeux, Edinson Cavani a le profil idéal pour renforcer l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa. Rappelons que Leeds évoluera en Premier League la saison prochaine.

Oui pour Cavani, trop tard pour Ibrahimovic

« En plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s’adapter ici, mais je n’ai jamais parlé de lui avec l’entraîneur. » Malgré cela, les dirigeants du club anglais ont « pensé à lui » notamment depuis qu’il peut signer n’importe où. « Nous verrons étant donné qu’il est toujours disponible pour un transfert gratuit », a insisté Radrizzani.

En prime, ce dernier a révélé que lui et ses collaborateurs avaient « essayé » de faire signer Ibrahimovic « en janvier ». Mais au final, l’artilleur suédois avait « choisi de rejoindre Milan ». Aujourd’hui, Andrea Radrizzani a le sentiment « qu’il est trop tard » pour recruter Zlatan Ibrahimovic. Pour en revenir à Edinson Cavani, on peut se demander s’il pourrait être tenté, ou non, par une aventure à Elland Road cet été.

Images de IconSport