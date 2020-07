Mercato / PSG : une légende déplore deux départs majeurs

L’entraîneur du Havre, Paul Le Guen, est vraiment déçu en ce qui concerne le duo Cavani – Meunier au PSG.

Rappelons que les deux hommes n’ont pas prolongé leurs contrats respectifs au Paris Saint-Germain. Pour le moment, on ne sait pas où va signer l’attaquant uruguayen qui est libre depuis le 30 juin. De son côté, le latéral droit belge a signé officiellement au Borussia Dortmund. Ce dimanche soir (19h, En savoir plus), le PSG défiera Le Havre en amical. Coach de l’équipe du HAC, Le Guen s’est exprimé via Le Parisien.

Pour l’ancien défenseur du club francilien, les départs des deux footballeurs sont marquants. « J’aurais aimé que l’aventure se termine avec Cavani et Meunier. C’est bizarre de savoir que Cavani ne va pas terminer cette aventure. Imaginer que le PSG la gagne (la Ligue des Champions) sans Cavani me fait quelque chose. (…) Il aurait été bien qu’ils terminent tous les deux l’aventure avec Paris », a-t-il regretté.

Cavani a marqué l’histoire

Meilleur buteur de toute l’histoire du PSG (200 buts et 43 passes décisives en 301 matches), Edinson Cavani a laissé une trace indélébile au Parc des Princes. Son palmarès parisien est incroyable : 6 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 4 Trophées des Champions.

Malheureusement, « El Matador » et ses désormais ex-partenaires n’ont jamais réussi à gagner la Ligue des Champions. Cette saison, le PSG défiera l’Atalanta Bergame en quarts de finale le mois prochain. Cavani ne sera pas de la partie… A contrario de Thiago Silva, l’artilleur n’a pas prolongé son bail à Paris jusqu’au 31 août. Libre comme l’air, le joueur âgé de 33 ans devrait signer dans un club européen cet été.

Images de IconSport