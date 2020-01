Auteur d’une très bonne performance contre Nantes, Rayan Cherki (OL) a marqué énormément de points samedi (hier).

Depuis déjà plusieurs années, le milieu offensif âgé de seulement… 16 ans est considéré comme étant un très grand espoir à l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, Cherki a été comparé souvent à Karim Benzema… même si son style de jeu ressemble aussi à celui de Nabil Fekir (Betis Séville, ex-OL). Les deux hommes ont au moins deux points en commun. D’une part le fait d’avoir été formé à l’OL et d’autre part leur double nationalité franco- algérienne. Ensuite, leurs profils sont complètement différents sur le terrain. En clair, Rayan Cherki pourrait très bien évoluer dans l’axe derrière Karim Benzema ou encore sur un côté !

Hier soir, l’international français U16 a fait parler le talent comme on dit. Face à Nantes en Coupe de France (4-3), Cherki a contribué largement au succès des Gones. A la Beaujoire, il a réussi à marquer deux buts et même à effectuer deux passes décisives. Après le match, l’entraîneur Rudi Garcia a encensé le prodige de l’OL. « Rayan Cherki, on sait que c’est un garçon qui a les capacités pour être décisif. Bien sûr que ça, ça m’a plu. » L’ancien coach de l’OM a ajouté que « son jeu collectif avec les autres » l’a séduit.

Cherki n’a pas une mentalité de « gamin »

Garcia pensait notamment à « l’intelligence de ses choix de jeu » et « ses courses défensives ». Le technicien est persuadé que « s’il continue comme ça, il pourra continuer à progresser ». Rudi Garcia croit que son « rôle » est « aussi d’abaisser le niveaux » étant donné que « tout le monde va le porter aux nues ». En clair, il ne veut pas griller Cherki qui est encore à un stade précoce de sa carrière de footballeur professionnel. De son côté, le gardien Anthony Lopes a encensé son jeune coéquipier.« On le voit à l’entraînement, peut-être qu’il vous a surpris vous, mais pas nous. A lui de garder la tête sur les épaules. »

« C’est vrai qu’il est très à l’aise avec le ballon. Sa seule préoccupation pour lui, c’est de poursuivre sur cette lancée-là, de continuer à grandir. » L’international portugais n’est pas inquiet pour Rayan Cherki tout du moins pour le moment. En effet, ce dernier est « quelqu’un de mûr malgré son jeune âge ». Pour Martin Terrier, ce Gone est « un phénomène ». L’attaquant a mis « une pièce sur lui » même s’il ne faut pas s’avancer « trop vite » pour un footballeur de 16 ans. Terrier a rappelé justement que « des futurs grands » n’ont « ensuite pas fait la carrière qu’on leur prédisait ». Tout comme Lopes, Martin Terrier a mis en avant sa « maturité extraordinaire pour son âge ». Au final, Cherki a conquis tout le monde au sein du vestiaire lyonnais. C’est de bon augure pour la suite des événements !

Notez que la superstar française du PSG, Kylian Mbappé, a posté un message sur son compte Twitter. Histoire de rappeler que l’âge ne veut rien dire sur la planète football. En clair, Mbappé considère qu’à partir du moment où un élément est performant, il faut l’aligner… sans forcément lui rappeler sans cesse qu’il a 16 ou 17 ans.

Faut pas trop lui parler d’âge hein 🙃. @rayan_cherki https://t.co/lqZ6ihu600 — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 18, 2020

