Coronavirus : Le Graët recadre le débat et fait une annonce

Alors que les prises de position se multiplient, le président de la FFF Noël Le Graët a tenu à recadrer le débat sur la date de reprise des compétitions.

Personne ne sait quand les compétitions de football pourront reprendre et à quelle date elles pourront être terminées, si tant est qu’elles puissent l’être. Mais chacun y va de ses hypothèses et préconisations. La réalité est telle que nul ne peut rien affirmer à cette heure. Le président de la FFF Noël Le Graët est monté à la tribune pour rappeler la priorité du moment et inviter au calme.

Terminer le 30 juin paraît impossible

« Il y a des hypothèses de reprise : 15 mai pour certains, 1er ou 15 juin pour d’autres. Pour d’autres encore, on n’ira pas au bout. Il faut faire attention à ce que l’on dit et écouter l’État. L’objectif c’est de reprendre le plus vite, mais sans risque de santé pour nos spectateurs et nos joueurs », a-t-il rappelé. « En tout cas, on se rend compte qu’aujourd’hui, terminer le 30 juin paraît impossible », a-t-il prévenu.

« Le football reviendra très vite, je l’espère, mais dans un premier temps, la mission, c’est d’être préoccupé par nos soignants », a poursuivi Noël Le Graët qui invite « les acteurs du ballon rond à éviter de faire telles annonces. En France, si on peut reprendre vers début juin ou fin mai, on sera ravis. On veut terminer le championnat, de toute façon. Mais à mon avis, on ne pourra pas le terminer avant fin juillet », a-t-il insisté.

Le Graët attend le feu vert de l’Etat

« J’ai répété que personne n’était maître du calendrier. On ne peut pas reprendre la compétition avant que l’État ne donne son feu vert. Aujourd’hui, il faut être extrêmement prudent. J’ai demandé à tout le monde une réflexion de 15 jours encore, de bien regarder ce qu’il se passe, d’attendre les réunions avec les ministères. On ne peut pas prendre une décision aujourd’hui du type : ‘On va démarrer à telle date, on va terminer fin juillet’. Il y a des souhaits bien évidemment, mais rien de concret, aujourd’hui ce ne serait pas raisonnable », a conclu le président de la FFF auprès de l’AFP.

