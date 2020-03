Coupe de France : Saint-Etienne – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Saint-Etienne reçoit Rennes ce jeudi (20h55), en demi-finale de la Coupe de France. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la qualification du Paris Saint-Germain sur le terrain de Lyon (1-5) mercredi, l’AS Saint-Etienne accueille le Stade Rennais ce jeudi au stade Geoffroy-Guichard dans l’autre demi-finale de Coupe de France (coup d’envoi à 20h55). Englués en championnat, les Verts voudront profiter de cette rencontre pour sortir la tête de l’eau. Mais ils auront fort à faire face au tenant du titre et actuel 3e de Ligue 1.

Les compos probables de Puel et Stéphan

D’autant que pour ce choc, Claude Puel est toujours privé de Perrin, Youssouf, Nordin, Hamouma, Khazri et Monnet-Paquet blessés, ainsi que de Ruffier écarté. Il devrait aligner un 3-5-2 avec la paire Abi et Bouanga en attaque. En face, Julien Stéphan voyage sans Nyamsi, Morel, Grenier, Johansson, Martin et Da Cunha blessés. Il devrait tutulariser un 4-4-2 avec Niang et Del Castillo devant.

Saint-Etienne : Moulin – Fofana, Saliba, Kolodziejczak – Honorat, Camara, M’vila, Cabaye, Trauco – Abi, Bouanga.

Rennes : Mendy – Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa – Raphinha, Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud – Del Castillo, Niang.

Foot en direct : comment voir Saint-Etienne – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir visionner la rencontre AS Saint-Etienne – Stade Rennais sur votre votre télé, votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.