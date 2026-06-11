Coupe du monde 2026 : ces 12 nations qui peuvent écrire la plus belle page de leur histoire

À l’heure où la Coupe du monde 2026 débute en Amérique du Nord, plusieurs sélections rêvent d’un exploit inédit : décrocher la première victoire de leur histoire dans le plus grand tournoi du football mondial. De l’Égypte au Canada en passant par Haïti, le Cap-Vert ou encore l’Ouzbékistan, certaines nations ont rendez-vous avec leur destin.

Chaque Coupe du monde raconte des histoires de gloire, de larmes et de premiers pas. En 1950, les États-Unis avaient surpris l’Angleterre. En 1998, la Croatie avait émerveillé la planète. En 2022, le Maroc était devenu la première nation africaine à atteindre une demi-finale mondiale.

Le Mondial 2026 pourrait à son tour offrir des moments historiques. Douze sélections présentes dans le tournoi n’ont encore jamais remporté le moindre match en Coupe du monde ou découvrent tout simplement la compétition pour la première fois.

Quelques nations pourraient remporter LA PREMIÈRE VICTOIRE DE LEUR HISTOIRE à la Coupe du Monde dans quelques jours ! 👀✅ — Footballogue

11 juin 2026

L’Égypte veut enfin débloquer son compteur

Présents lors des éditions 1934, 1990 et 2018, les Pharaons n’ont toujours jamais gagné en Coupe du monde après sept rencontres disputées. Emmenée par Mohamed Salah, l’Égypte espère enfin mettre fin à cette anomalie historique.

Groupe I

15 juin : Égypte – Uruguay

20 juin : Égypte – Arabie saoudite

25 juin : Belgique – Égypte

Le Canada veut gagner à domicile

Après avoir découvert la victoire impossible en 1986 puis lors du Mondial 2022, le Canada dispute cette fois une Coupe du monde à la maison. Les Canadiens rêvent de faire vibrer Toronto, Vancouver et tout le pays.

Groupe A

12 juin : Canada – Bosnie-Herzégovine

18 juin : Canada – Corée du Sud

24 juin : États-Unis – Canada

La Nouvelle-Zélande, toujours invaincue mais jamais victorieuse

Cas unique dans l’histoire du football mondial, la Nouvelle-Zélande n’a jamais gagné en Coupe du monde mais n’a jamais perdu lors de son parcours de 2010 avec trois matchs nuls. Les All Whites veulent franchir un cap.

Groupe F

13 juin : Nouvelle-Zélande – Paraguay

19 juin : Nouvelle-Zélande – Turquie

25 juin : Suisse – Nouvelle-Zélande

Haïti et l’Irak veulent sortir de l’oubli

Haïti n’avait plus participé à la Coupe du monde depuis 1974. Quant à l’Irak, sa seule apparition remontait à 1986 au Mexique. Cinquante ans plus tard pour certains, quarante ans pour d’autres, l’histoire offre une nouvelle opportunité.

Haïti – Groupe G

14 juin : Haïti – Écosse

19 juin : Haïti – Japon

25 juin : Allemagne – Haïti

Irak – Groupe H

13 juin : Irak – Norvège

18 juin : Irak – Sénégal

24 juin : Argentine – Irak

Panama et Qatar veulent confirmer leur progression

Le Panama avait découvert le Mondial en 2018 tandis que le Qatar avait vécu une première expérience difficile en tant que pays hôte en 2022. Les deux sélections veulent désormais entrer dans l’histoire.

Panama – Groupe E

14 juin : Panama – Danemark

19 juin : Panama – Ghana

25 juin : Pays-Bas – Panama

Qatar – Groupe D

13 juin : Qatar – Suisse

19 juin : Qatar – Maroc

24 juin : Brésil – Qatar

La RD Congo rêve d’effacer le souvenir du Zaïre 1974

Sous l’appellation Zaïre, les Congolais avaient quitté la Coupe du monde 1974 avec trois défaites. Cinquante-deux ans plus tard, la RDC revient avec l’ambition d’écrire un récit totalement différent.

Groupe J

14 juin : Espagne – RD Congo

20 juin : Cap-Vert – RD Congo

25 juin : Égypte – RD Congo

Les débutants veulent créer la surprise

Pour le Cap-Vert, l’Ouzbékistan, la Jordanie et Curaçao, chaque match sera historique puisqu’il s’agit de leur première participation à une Coupe du monde.

Cap-Vert – Groupe J

15 juin : Cap-Vert – Égypte

20 juin : Cap-Vert – RD Congo

25 juin : Espagne – Cap-Vert

Ouzbékistan – Groupe K

14 juin : Ouzbékistan – Croatie

19 juin : Ouzbékistan – Cameroun

25 juin : Mexique – Ouzbékistan

Jordanie – Groupe L

15 juin : Jordanie – Portugal

20 juin : Jordanie – États-Unis

25 juin : Tunisie – Jordanie

Curaçao – Groupe B

14 juin : Allemagne – Curaçao

19 juin : Curaçao – Côte d’Ivoire

25 juin : Curaçao – Équateur

Qui sera le premier à entrer dans l’histoire ?

La Coupe du monde n’est pas seulement le théâtre des sacres des géants. Elle appartient aussi aux nations qui rêvent d’un simple premier succès. Pour l’Égypte, le Canada, Haïti ou le Cap-Vert, une victoire pourrait avoir la saveur d’un trophée.

Dans quelques jours, l’une de ces sélections écrira peut-être la plus grande page de son histoire. Et si le premier grand conte de fées du Mondial 2026 venait justement de cette liste ?