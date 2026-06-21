Coupe du monde : l’incroyable série d’invincibilité des Pays-Bas de 2010!

Les Pays-Bas continuent d’écrire une page unique dans l’histoire du football mondial. Depuis leur défaite en finale contre l’Espagne en 2010, les Oranje n’ont plus perdu le moindre match dans le temps réglementaire d’un Mondial. Une performance exceptionnelle qui traverse désormais quatre éditions.

Alors que les favoris traditionnels comme le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne ou la France ont tous connu des revers lors des dernières Coupes du monde, les Néerlandais poursuivent discrètement leur incroyable série. Du Brésil en 2014 au Mondial 2026 organisé en Amérique du Nord, les Oranje sont devenus une référence de régularité sur la scène internationale.

🚨 INCROYABLE !!! LES PAYS-BAS 🇳🇱 N’ONT PLUS PERDU UN MATCH DE COUPE DU MONDE DEPUIS LEUR FINALE EN 2010 ! 🤯 Les Oranje détiennent la PLUS LONGUE SÉRIE D’INVINCIBILITÉ dans l’histoire de la Coupe du monde ! 🏆🤩 — Actu Foot (@ActuFoot_)

9 septembre 2026

Pays-Bas Coupe du monde : une série qui a commencé après la finale perdue contre l’Espagne

Le 11 juillet 2010 reste un souvenir douloureux pour les supporters néerlandais. Ce soir-là, l’Espagne d’Andrés Iniesta s’imposait 1-0 après prolongation en finale du Mondial sud-africain. Personne n’imaginait alors que cette défaite serait la dernière des Pays-Bas en Coupe du monde pendant plus de seize ans.

Lors du Mondial 2014 au Brésil, les hommes de Louis van Gaal avaient frappé fort en écrasant l’Espagne 5-1 avant d’enchaîner contre l’Australie, le Chili et le Mexique. Ils avaient ensuite éliminé le Costa Rica aux tirs au but avant de tomber face à l’Argentine en demi-finale après un match nul 0-0. Le succès 3-0 contre le Brésil lors du match pour la troisième place avait conclu une campagne exceptionnelle.

Après avoir manqué l’édition 2018 en Russie, les Oranje sont revenus au Qatar en 2022 avec la même solidité. Sénégal, Qatar et États-Unis ont été battus, tandis que l’Équateur et l’Argentine ont réussi à arracher le nul avant de s’imposer aux tirs au but.

Une longévité impressionnante qui place les Oranje dans la légende du Mondial

La série s’est poursuivie lors de la Coupe du monde 2026. Les Néerlandais ont d’abord partagé les points avec le Japon (2-2) avant d’écraser la Suède sur le score spectaculaire de 5 buts à 1. Ces résultats portent leur série d’invincibilité à treize rencontres consécutives dans le temps réglementaire.

Cette performance dépasse désormais les références historiques établies par plusieurs grandes nations. Elle témoigne surtout de la capacité des Pays-Bas à se réinventer génération après génération. Des cadres comme Arjen Robben et Wesley Sneijder aux nouveaux leaders emmenés par Virgil van Dijk et Xavi Simons, l’identité de jeu néerlandaise continue de traverser les époques.

Si les Oranje n’ont toujours pas remporté la Coupe du monde malgré leurs trois finales perdues (1974, 1978 et 2010), ils possèdent aujourd’hui un record dont peu de sélections peuvent se vanter : la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du Mondial. Une statistique qui fait des Pays-Bas Coupe du monde l’une des équipes les plus redoutées de cette édition 2026.

Les supporters néerlandais rêvent désormais d’une chose : transformer cette impressionnante invincibilité en un premier sacre mondial. Car après seize ans sans défaite dans le temps réglementaire, il ne manque plus qu’un trophée pour entrer définitivement dans la légende.