PSG – ASSE : Tuchel envoie un signal fort, un absent regrettable côté stéphanois

Le PSG et l’ASSE se retrouvent au Stade de France ce vendredi soir en finale de la Coupe de France. Découvrez les compos probables.

C’est le premier match officiel en France depuis mi-mars : le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne s’affrontent ce vendredi soir au Parc des Princes en finale de la Coupe de France (coup d’envoi à 21h10). Point d’orgue de la saison des Verts, il ne s’agit à l’inverse que d’une étape pour les Parisiens qui devront ensuite disputer la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon dans une semaine, puis les quarts de finale de Ligue des Champions début août contre l’Atalanta Bergame.

Tuchel devrait envoyer Silva sur le banc

Pour ce rendez-vous, Thomas Tuchel sera privé de Juan Bernat et Abdou Diallo convalescents. Deux absences mineures auxquelles pourrait s’ajouter celle de Thiago Silva. En fin de contrat, le capitaine devrait être laissé sur le banc au profit de Presnel Kimpembe associé à Marquinhos. Si tel est vraiment le cas, il s’agira d’un signal fort envoyé au Brésilien : la page est déjà tournée et le PSG prépare la saison prochaine… En attaque, le quatuor Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria devrait être aligné.

Saliba ne jouera pas

Côté stéphanois, Claude Puel doit composer sans Gabriel Silva, Zaydou Youssouf, Kevin Monnet-Paquet et Loïs Diony blessés. Fraîchement arrivé en provenance du PSG, la recrue Adil Aouchiche n’est pas qualifiée pour ce match. En conflit avec son entraîneur, Stéphane Ruffier sera absent lui aussi. Mais l’absent le plus regrettable sera William Saliba, transféré à Arsenal. Les Gunners et les Verts n’ont pas trouvé d’accord pour permettre au jeune défenseur de prendre part à cette rencontre, à son grand regret.

La composition probable du PSG et de l’ASSE :

Paris SG : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Icardi, Mbappé

Saint-Etienne : Moulin – Debuchy, Fofana, Perrin, Kolodziejczak – Camara, M’Vila – Hamouma, Boudebouz, Bouanga – Krasso

