Couvre-feu : ce que ça change pour la Ligue 1 et la LdC

Les conséquences des mesures annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions.

Mercredi soir lors d’une intervention télévisée, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un couvre-feu (entre 21h et 6h) à partir de samedi pendant au moins quatre semaines, dans neuf métropole françaises : Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Quelles conséquences sur le déroulement des matchs prévus en soirée dans ces territoires ?

Ligue 1 : OM – Bordeaux et Lille – Lens à huis clos dès ce week-end

Tout d’abord, une dérogation permettra de maintenir les rencontres ; il n’y aura donc pas d’interruption du championnat comme ce fut le cas au printemps dernier. En revanche, les rencontres devront se jouer à huis-clos, contrairement aux stades non concernés par le couvre-feu. Ce sera le cas dès ce week-end pour les matchs de Ligue 1 Marseille – Bordeaux (samedi à 21 heures) et Lille – Lens (dimanche à 21 heures), tandis que les matchs du PSG, de Saint-Etienne, Montpellier et Lyon se jouent à l’extérieur et ne sont donc pas concernés.

Cette mesure s’appliquera également pour les prochaines rencontres européennes prévues à Paris et Marseille. Les chocs entre le PSG et Manchester United mardi prochain au Parc des Princes et l’OM et Manchester City le 27 octobre au stade Vélodrome se joueront ainsi également sans public.

Images de IconSport