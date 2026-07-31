Crise FIFA – UEFA : Michel Platini a choisi son camp !

Alors que la crise entre la FIFA et l’UEFA continue de s’intensifier autour du projet FIFA Forward Enterprise (FFE), Michel Platini est sorti du silence. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien président de l’UEFA a personnellement appelé Aleksander Čeferin pour le féliciter après la menace de boycott brandie par l’instance européenne contre les compétitions de la FIFA.

Le front anti-Infantino prend de l’épaisseur. Après la prise de position unanime des 55 fédérations membres de l’UEFA, Michel Platini a tenu à apporter son soutien à son successeur, Aleksander Čeferin. D’après L’Équipe, le triple Ballon d’Or a décroché son téléphone pour féliciter le dirigeant slovène, estimant que l’UEFA avait pris la bonne décision face au projet commercial porté par Gianni Infantino.

INFO L’ÉQUIPE. Michel Platini a appelé Aleksander Ceferin, le patron slovène de l’UEFA, pour le féliciter après la menace de boycott annoncée par l’instance européenne, face aux projets commerciaux de la FIFA et de son président, Gianni Infantino. — L’ÉQUIPE

31 juillet 2026

Platini apporte son soutien à l’UEFA

Cette prise de position est loin d’être anodine. Ancien président de l’UEFA entre 2007 et 2015, Michel Platini reste l’une des voix les plus influentes du football européen. Son soutien intervient au moment où l’instance continentale mène la fronde contre le projet FIFA Forward Enterprise (FFE), une filiale commerciale que Gianni Infantino souhaite créer afin d’ouvrir une partie de son capital à des investisseurs privés.

L’UEFA considère que cette réforme menace l’indépendance des grandes compétitions internationales et estime que la Coupe du monde « n’est pas à vendre ». En cas de maintien du projet, les 55 fédérations européennes ont annoncé qu’elles pourraient boycotter les compétitions organisées par la FIFA.

Une opposition de longue date à Gianni Infantino

Le soutien de Michel Platini s’inscrit dans un contexte de relations particulièrement tendues avec Gianni Infantino. En janvier dernier, l’ancien meneur des Bleus avait déjà vivement critiqué le président de la FIFA, l’accusant d’avoir éloigné l’instance de sa mission première.

« La FIFA devrait se soucier du football, et non de la politique. »

Platini avait également reproché à Infantino d’avoir transformé la gouvernance du football mondial et dénoncé une concentration excessive du pouvoir. Son appel à Aleksander Čeferin apparaît donc comme une nouvelle démonstration de son opposition à la stratégie actuelle de la FIFA.

La pression continue de monter sur la FIFA

La contestation ne se limite plus à l’Europe. Après l’UEFA, la CONCACAF a également exprimé son opposition au projet FIFA Forward Enterprise, tandis que la Confédération asiatique (AFC) a fait savoir qu’elle partageait les inquiétudes concernant la gouvernance et le manque de consultation autour de cette réforme.

Face à cette mobilisation, la FIFA affirme que le projet vise uniquement à accroître les revenus destinés au développement du football mondial tout en conservant le contrôle total de ses compétitions et de sa gouvernance.

« Nous respectons les préoccupations exprimées publiquement et réaffirmons notre engagement en faveur d’un processus de consultation ouvert et démocratique. »

Malgré cette tentative d’apaisement, le climat reste extrêmement tendu. Le soutien public de Michel Platini à Aleksander Čeferin renforce encore un peu plus le camp des opposants à Gianni Infantino, dont le projet fait désormais face à une contestation sans précédent dans l’histoire récente du football mondial.