Mercato / MU : le club peut remercier Cristiano Ronaldo !

Si Bruno Fernandes a choisi de signer à Manchester United, c’est en partie grâce à un certain Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

Par le biais de Sky Sports, le milieu offensif âgé de 25 ans a déclaré qu’il était « un fan » de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes a ajouté que c’est un joueur qu’il a « toujours suivi » sur la planète football. Pour l’international portugais, son compatriote est une source d’inspiration depuis déjà un paquet d’années.

« Lorsque Cristiano a fait irruption sur la scène à Manchester, il a passé une bonne partie de son début de carrière ici. Il a connu beaucoup de succès. » Bruno Fernandes a précisé que c’était « pourquoi » cela faisait partie de ses « rêves de jouer pour Manchester United ».

Bruno Fernandes a un appétit de loup

Aujourd’hui, l’ancien joueur du Sporting Portugal est « très heureux » d’être au sein du club anglais. « C’est un rêve d’enfance devenu réalité », a-t-il insisté. A l’image de « CR7 », lorsque ce dernier brillait à Old Trafford, Bruno Fernandes veut « tout gagner » avec MU.

Le natif de Maia est « un joueur ambitieux » et il ne se contentera pas du minimum avec l’écurie britannique. Espérons pour lui et l’écurie anglaise qu’il aura autant d’impact que Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Pour l’instant, le Portugais a disputé 3 matches et effectué 1 passe décisive pour le compte de MU.

Images de IconSport