Mercato / PSG : gros mensonge, avenir… Di Maria frappe fort

Lors d’un entretien relayé par Le Parisien, l’ailier Angel Di Maria (PSG) a parlé de sa relation très spéciale avec l’entraîneur Thomas Tuchel.

Tout d’abord, l’international argentin a déclaré qu’il était vraiment « très content » de jouer sous les ordres du coach allemand. Di Maria a mis en avant une raison en particulier. « C’est un entraîneur qui me donne beaucoup de confiance depuis son arrivée. » D’entrée de jeu, Thomas Tuchel avait prouvé à « El Angelito » qu’il comptait énormément sur lui. « Il est venu me voir à Barcelone avant le Mondial 2018 pour que je ne parte pas, pour que je reste avec l’équipe et que je renouvelle mon contrat. C’est ce que j’ai fait en rentrant. Je me suis senti heureux. »

Aujourd’hui, le gaucher se sent très à l’aise « à Paris » et c’est le cas « aussi » pour sa « famille ». Ensuite, l’ancien joueur de Manchester United est revenu sur l’ère Unai Emery. Visiblement, l’attaquant ne s’entendait pas très bien avec l’Espagnol au PSG. Pour lui, le prédécesseur de Tuchel a menti à l’époque. « J’avais passé une année difficile avec Unai qui m’avait promis que je jouerais et je ne jouais pas. Ça déçoit, ce sont des choses qui font mal. Lui, il m’a donné confiance à 100 %. Mourinho, Ancelotti et Thomas sont les entraîneurs qui m’ont donné le plus confiance et m’ont permis d’être à mon meilleur niveau », a-t-il souligné.

Di Maria veut rester au PSG

A propos de son avenir maintenant, Di Maria a indiqué qu’il n’y avait eu « aucune discussion » entre lui et les dirigeants parisiens pour prolonger son contrat. Mais à vrai dire, le footballeur âgé de 31 ans « ne pense pas à ça ». Il est concentré pleinement sur ses performances avec le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, « El Angelito » a rappelé que son bail expirera seulement dans « un an et demi » (30 juin 2021). Du coup, l’Argentin n’a aucune raison de s’inquiéter. Toutefois, Angel Di Maria n’a pas caché qu’il aimerait bien poursuivre et terminer sa carrière européenne au Parc des Princes.

« Je suis très content à Paris. Je l’ai dit dès le début, mon souhait est que le PSG soit mon dernier club en Europe. J’espère que ce sera le cas. Ensuite, je retournerai jouer en Argentine. » Auteur de 10 buts et 14 passes décisives en 28 matches depuis le coup d’envoi de la saison, Di Maria est clairement un atout offensif majeur à Paris. Avec le trio Mbappé – Neymar – Icardi, l’ailier forme les fameux « Quatre Fantastiques ». Lorsqu’ils sont alignés ensemble, les quatre hommes sont capables de faire de sacrés ravages dans les défenses adverses…

Images de IconSport