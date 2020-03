Mercato / PSG : une très bonne affaire déjà dans les tuyaux ?

Les dirigeants du PSG pourraient réaliser un coup de maître, cette année ou lors de la suivante, au sujet de Gianluigi Donnarumma (Milan AC).

La saison dernière, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, s’appuyait sur le duo Gianluigi Buffon – Alphonse Areola. L’Allemand n’avait jamais tranché vraiment entre l’Italien et le Français. Aucun d’entre eux n’était un vrai numéro un. L’été dernier, la donne a changé. Le PSG a laissé Buffon retourner à la Juventus et prêté Areola au Real Madrid.

Afin de remplacer les deux hommes, le club de la capitale française a recruté Keylor Navas (Real) et acté le prêt de Sergio Rico (FC Séville). Pour le moment, on ne sait pas si l’Espagnol restera, ou non, au Parc des Princes la saison prochaine. D’après La Gazzetta dello Sport, les Franciliens envisageraient de recruter un certain… Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma dans les filets parisiens ?

Apprécié par Leonardo depuis plusieurs années, l’Italien a un contrat au Milan AC jusqu’au 30 juin 2021. Le média italien precise que le dernier rempart ne voudrait pas rempiler à San Siro. Du coup, les Rossoneri pourraient le vendre lors du prochain mercato estival. Dans le cas contraire, ils prendraient le risque de le voir filer librement à la fin de son engagement actuel.

Ce serait un gros manque à gagner sur le plan financier étant donné que « Gigio » a une valeur marchande d’environ 55 millions d’euros d’après Transfermarkt. Forcément, les décideurs du PSG seraient enchantés s’ils avaient la possibilité de s’offrir gratuitement Donnarumma. Cette saison, le footballeur âgé de 21 ans a disputé 26 matches, encaissé 33 buts et gardé sa cage inviolée à 10 reprises. Notez que des clubs de Premier League pourraient aussi dégainer afin de s’attacher ses services.

Images de IconSport