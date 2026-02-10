Dossiers Epstein : l’avocat de Franck Ribéry dénonce une « fake news »

Le nom de Franck Ribéry a surgi, à tort, dans le flot de rumeurs entourant les dossiers liés à Jeffrey Epstein. Une association qui a immédiatement fait réagir l’avocat de l’ancien international français, désormais retiré des terrains.

Face à la propagation de cette information, l’avocat de Ribéry, Brusa Carlo Alberto, est sorti du silence pour couper court à toute spéculation. Dans un message publié sur le réseau X, le conseil de l’ex-joueur du Bayern Munich ne laisse aucune place à l’ambiguïté.

« C’est une fake news ! Je vais intervenir dès demain en ma qualité d’avocat de Monsieur Ribéry et mettre en œuvre toutes les actions pénales nécessaires pour sanctionner les responsables des fake news, qui portent atteinte à la dignité de mon client et de sa famille », a-t-il écrit.

Une mise au point ferme, alors que l’ancien ailier, très discret depuis la fin de sa carrière, voit son nom circuler malgré lui dans une affaire aussi sensible que médiatisée. Du côté de l’entourage de Franck Ribéry, il n’est pas question de laisser prospérer des amalgames jugés diffamatoires, et la menace d’actions judiciaires est clairement assumée.

Ce rappel à l’ordre vise à protéger l’image d’un joueur avec une carrière majeure en club comme en sélection, loin des polémiques extra-sportives qui agitent aujourd’hui l’actualité.