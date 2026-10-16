Everton prépare un renfort en attaque pour le mercato d’hiver

Everton entrevoit déjà le mercato d’hiver avec un besoin urgent de renforcer son attaque. Après un été où le club s’est retrouvé avec un seul attaquant reconnu, David Moyes souhaite remédier à cette situation préoccupante.

Une attaque d’Everton fragilisée

Lors du mercato estival, Everton a vendu Beto sans réussir à lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes, notamment pour Folarin Balogun, Joshua Zirkzee, Tammy Abraham ou encore Taty Castellanos, ont échoué, exposant le club dans un secteur clé. Thierno Barry reste le seul avant-centre expérimenté dans l’effectif, bien que sa contribution ait été notable avec six buts en huit matchs cette saison.

Deux cibles identifiées pour janvier

David Moyes et Everton se concentrent désormais sur deux profils pour renforcer l’attaque cet hiver : Esteban Lepaul, attaquant de Rennes, et Dion Beljo, buteur de Dinamo Zagreb. Lepaul, 26 ans, s’est imposé en France avec 24 buts en 42 matches, dont quatre en six rencontres lors de la saison en cours, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs anglais. Quant à Beljo, il apporte un profil physique imposant (1,96 m) et une belle efficacité avec 12 buts lors de ses 14 derniers matches.

Le contexte financier et les ambitions d’Everton

Malgré des discussions en cours autour de la vente du club par The Friedkin Group, les propriétaires assurent qu’ils sont prêts à investir pour le mercato d’hiver si la vente n’est pas finalisée. Cette injection de moyens pourrait permettre à Everton de concrétiser l’arrivée d’un nouvel attaquant, priorité pour améliorer la compétitivité de l’équipe dans la deuxième partie de saison.

David Moyes recherche un joueur capable d’apporter fiabilité, intensité et adaptabilité immédiate au groupe. L’arrivée d’un renfort en attaque est primordiale pour soutenir Thierno Barry et offrir davantage d’options offensives en Premier League.