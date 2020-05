OM : « Cassez-vous tous », c’est reparti pour un tour !

Tous les groupes de supporters majeurs de l’OM réclament le départ de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Décidément, le gros orage ne s’arrête pas au-dessus du Stade Vélodrome… Par le biais d’un communiqué officiel, les groupes de fans de l’Olympique de Marseille ont frappé très fort. Pour eux, le club se trouve « une fois de plus » dans une « situation critique par la faute de dirigeants qui ne cessent d’accumuler les erreurs ». A leurs yeux, il serait possible de « les énumérer en détail mais cela serait évidemment trop long ». Par ailleurs, il est hors de question de faire « un bilan dès aujourd’hui » alors que « la situation sportive est trop incertaine ». Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions (2e place obtenue en Ligue 1), l’OM est dans une situation financière très préoccupante. Lors du mercato estival, le président Jacques-Henri Eyraud et consorts essaieront de vendre plusieurs joueurs.

Objectif : obtenir environ 60 millions d’euros. Pour leur part, les groupes de fans de l’OM jugent que l’écurie veut profiter des « supporters les plus fidèles, ceux qui s’abonnent, pour renflouer les caisses ». Autrement dit, les supporters ont le sentiment qu’ils seront encore les dindons de la farce, juste bons à donner de l’argent. Rappelons que suite aux « matches non joués suite à la crise du Coronavirus », les supporters peuvent bénéficier d’un avoir « pour la saison prochaine », d’un « remboursement dans 18 mois » ou bien « soutenir le club en renonçant à l’avoir ». Les groupes de supporters avaient estimé, « il y a un mois », qu’il était préférable d’aider le club « dans cette période difficile ».

Eyraud et McCourt prennent cher…

Aujourd’hui, les groupes de supporters s’interrogent au sujet du « déficit » de l’Olympique de Marseille. Pour eux, la « rupture financière » résulte « d’années de gestion calamiteuse » et pas seulement de la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus. Ensuite, les fans ont pointé du doigt Eyraud qui est « incapable de tenir un vestiaire aux prétentions salariales astronomiques dont il est pourtant le seul responsable ». Même les 20% reversés d’office au profit de l’OM fondation, suite au renoncement de l’avoir évoqué ci-dessus, ne passent pas. Les supporters ne sont pas d’accord avec toutes les actions menées.

Citons par exemple l’aide apportée pour « la reconstruction de Notre Dame de Paris » qui passe mal à Marseille. Au final, les groupes de fans se demandent s’ils doivent laisser cet argent pour aider un club aussi mal géré au niveau financier. Du coup, ils ne donneront « pas de consignes » aux adhérents. Chacun pourra agir « selon son libre-arbitre » et ne sera pas jugé en fonction de son choix. « Nous dénonçons depuis des années l’incompétence des personnes à la tête de notre club (propriétaire et président) et nous continuerons à le faire à chaque fois que nécessaire. Dirigeants, cassez-vous tous ! Allez l’OM ! » Le message est clair…

Images de IconSport