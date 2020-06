Mercato / OM : Eyraud fait une promesse aux supporters

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, n’a pas l’air d’avoir envie de se séparer de plusieurs éléments dont Dimitri Payet.

Rappelons que les décideurs du club phocéen espèrent obtenir environ 60 millions d’euros via la vente de joueurs. Depuis plusieurs mois, des rumeurs font état de plusieurs départs majeurs. Citons par exemple ceux de Boubacar Kamara, Bouna Sarr ou encore Morgan Sanson. Sur les ondes de la radio Europe 1, Eyraud a assuré qu’il n’y aura « pas de grandes soldes à l’OM ».

Puis le président marseillais a reconnu que lui et ses collaborateurs n’ont « pas tout bien fait ». Cependant, Jacques-Henri Eyraud a mis l’accent sur le fait qu’il y a eu « aussi des succès ». Pour le dirigeant, l’OM est « revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa ». Cette saison, l’équipe entraînée par André Villas-Boas a réussi à se qualifier pour « la Ligue des Champions » (2e place occupée en Ligue 1).

Eyraud veut garder un trio

Interrogé à propos de Steve Mandanda, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin, Eyraud a fait une promesse… risquée. « Bien sûr qu’ils seront là avec un maillot marseillais. Il y a une volonté d’être le plus compétitif possible mais sur la base d’un mode économique pérenne. » Pour l’homme d’affaires, il est impossible de « soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue » au rayon des arrivées.

Cela lui semble donc logique de garder le trio Mandanda – Payet – Thauvin. Les trois hommes sont des joueurs confirmés qui ont joué souvent en équipe de France. « On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne. » Rappelons que Steve Mandanda et Florian Thauvin sont sous contrat à l’OM jusqu’au 30 juin 2021. Pour sa part, Dimitri Payet a un engagement qui expirera un an plus tard.

