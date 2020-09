PSG – OM : une légende consternée par le triste spectacle

Luis Fernandez a suivi le Clasico PSG – OM (0-1). Pour lui, on a assisté à un match consternant dans l’ensemble.

Sur le plan sportif, le consultant a déclaré – via Le Parisien – qu’on « ne peut pas dire qu’on a vu un grand match ». Ensuite, Fernandez a ajouté que « les Marseillais ont fait le match tactiquement parfait » en restant « bien en place » sur le terrain. Pour lui, le plan d’André Villas-Boas a fonctionné à merveille ou presque. « Ils n’ont pas mis d’avant-centre, ils ont renforcé leur milieu de terrain et ont bien défendu. »

« Après ça se joue sur un coup de dé. Le PSG a eu les deux, trois occasions, avec Neymar notamment. Mais ils n’ont pas su concrétiser. » Par ailleurs, ce duel PSG – OM « s’est mal terminé, avec des mauvaises attitudes ». Pour Luis Fernandez, « c’était chaud » à l’époque… « mais ça ne se terminait pas comme ça ». Au final, tout le monde a vécu « une drôle de soirée »…

Fernandez et les comparaisons…

L’ex-joueur et entraîneur du PSG croit que « ce n’était pas digne de deux clubs d’un certain standing normalement ». Forcément, il a cité d’autres rencontres européennes explosives sur le papier. « Le Real et le Barça, il y a de la rivalité, mais ça ne se termine pas comme ça. Entre le Bayern et Dortmund ou l’Inter et l’AC Milan non plus, alors que c’est encore plus chaud. »

« Cette fin de match ne donne pas une bonne publicité pour le football. C’est ça qui m’interpelle », a-t-il déploré. Au niveau de l’arbitrage, Fernandez a le sentiment – comme beaucoup de gens – qu’il y a eu « trop de laisser-aller ». A ses yeux, M. Brisard aurait dû se faire « respecter » d’entrée de jeu. « Après, il y a les situations avec le VAR. Il n’a peut-être pas su maîtriser. Mais c’était une rivalité malsaine. »

Images de IconSport