Lille – PSG : Galtier et Lopez remontés, voilà la raison

Le président et l’entraîneur de Lille, Gérard Lopez et Christophe Galtier, pensent qu’il y a eu une voire plusieurs erreurs d’arbitrage contre le PSG (0-2).

Rappelons tout d’abord que les Parisiens se sont imposés sur la pelouse du LOSC. L’attaquant Neymar a réalisé un doublé pour le compte du PSG. Après la rencontre, Galtier a livré son analyse. « Il y avait beaucoup de talent en face, notamment chez un joueur (Neymar) qui a inscrit les deux buts. Mais j’ai quand même trouvé qu’on avait réussi à bousculer les Parisiens », a-t-il confié.

Christophe Galtier a ajouté que ses troupes n’ont pas réussi à « concrétiser » leurs « occasions ». Pour l’ancien coach de Saint-Etienne, ses troupes ont « manqué de personnalité dans la surface adverse ». Puis Galtier a évoqué le penalty inscrit par Neymar à la 52e minute de jeu. A ses yeux, ce fait de match a tout changé au Stade Pierre-Mauroy.

Lopez va plus loin que Galtier

« C’est un fait de match important. Je pense qu’il a été injustement sifflé. S’il ne l’avait pas été la physionomie de la rencontre aurait pu être différente. » Pour sa part, le président Gérard Lopez a déclaré qu’il y avait, pour lui en tout cas, « deux buts un peu étranges ». Le dirigeant lillois a tenté de donner des arguments. « Sur le premier, pour moi et pour d’autres, il y a une faute d’anti-jeu de Neymar. »

« Bon ça continue et juste derrière il met le but. Et sur le deuxième il y carrément faute sur Ikoné. » Lopez considère qu’il n’y a « pas de honte à perdre contre le PSG ». Néanmoins, c’est vraiment « dommage » de « perdre comme ça ». Il pense franchement qu’une « équipe comme le PSG n’a pas besoin d’aide pour gagner ses matches ».

Images de IconSport