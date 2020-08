Manchester City – Lyon : Garcia et les deux raisons de la victoire

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, croit savoir pourquoi son équipe a réussi à vaincre celle de Manchester City (3-1).

Après l’exploit réalisé contre les Citizens, Garcia s’est exprimé au micro de RMC Sport. L’ancien coach de l’OM a confié être « fier » de ses troupes. En effet, ses joueurs ont sorti le grand jeu contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. « On croyait en nous, on savait qu’on jouait une grosse équipe, qu’on était pas favoris. On a réussi à se qualifier en marquant trois buts à cette équipe et en n’en concédant qu’un seul. »

Puis Rudi Garcia a livré la première raison pour laquelle l’OL a réussi cet exploit retentissnt. « C’est d’abord dû à l’esprit d’équipe, l’esprit collectif. On a vu tout le monde se défoncer les uns pour les autres, notamment les entrants. C’était une déception pour Moussa (Dembélé) de ne pas débuter, mais comme je lui avais dit, il allait être très important en entrant. »

Garcia et la bataille décisive

Pour Garcia, une deuxième raison explique aussi le beau succès de l’Olympique Lyonnais contre l’escouade anglaise. « Avec Pep (Guardiola), il faut s’attendre à tout. On savait que Pep pouvait concocter quelque chose pour nous poser des problèmes. Mais finalement je pense qu’on a gagné la bataille tactique dans le sens où on maîtrise bien notre système tactique, même si j’en ai changé. »

En demi-finale de la Ligue des Champions, l’OL défiera le Bayern Munich qui a torpillé le Barça au tour précédent (8-2). Ambitieux et déterminé, Rudi Garcia veut réaliser un troisième exploit d’affilée après ceux contre Manchester City et la Juventus Turin. « Il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Ce n’est pas le soir de parler du Bayern mais on n’est qu’en demi-finales, il nous reste des étapes à franchir. »

Images de IconSport