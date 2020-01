Mercato / OL : Garcia remet la pression, Aulas n’a pas attendu ça…

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, veut impérativement que le club se renforce avant la fin de ce mercato hivernal.

Malgré la belle prestation de Rayan Cherki (2 buts, 2 passes décisives) contre Nantes en Coupe de France (4-3), Garcia désire voir débarquer une voire plusieurs recrues au Parc OL. En point presse, l’entraîneur lyonnais a remis la pression au président Jean-Michel Aulas sur ce point. « J’ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste », a-t-il indiqué.

Aux yeux de l’ancien coach de l’OM, le calendrier qui attend l’OL est très chargé. Actuellement, Rudi Garcia n’a pas l’impression d’avoir un paquet de solutions pour composer son équipe au fil des rencontres. « Quand je fais jouer Maxwel Cornet latéral gauche, il ne me reste plus qu’Amine Gouiri sur le banc dans le secteur offensif », a-t-il déploré.

Garcia sait qu’Aulas s’active en coulisses

Le technicien pense donc que lui et le staff ont « vraiment besoin d’au moins un joueur offensif ». Rappelons que l’OL s’intéresse de près à Karl Toko Ekambi qui évolue actuellement à Villarreal (En savoir plus). Aulas a confirmé que lui et le staff appréciaient le profil de l’attaquant âgé de 27 ans qui s’exprimait auparavant au SCO d’Angers.

Sa polyvalence – il peut jouer dans l’axe ou sur le côté gauche – et son expérience en Ligue 1 (68 matches, 24 buts et 11 passes décisives) font de lui une cible intéressante. Les Lyonnais aimeraient bien acter un prêt, jusqu’au 30 juin 2020, assorti d’une option d’achat. Mais Villarreal pourrait refuser une telle transaction. Cette saison, Toko Ekambi a disputé 19 matches, marqué 6 buts et effectué 3 passes décisives au total.

Images de IconSport