OL : Garcia répond à Rami, entre affection… et punchline

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, s’est enfin exprimé à propos d’Adil Rami. Le coach français en a ras-le-bol.

Rappelons que l’ancien défenseur central de l’OM avait chambré le technicien lors d’une partie disputée sur le jeu FIFA 20 (En savoir plus). Puis Rami avait corrigé le tir assez rapidement (En savoir plus). Forcément, Garcia a eu vent des deux sorties remarquées du champion du monde 2018. Lors d’un live diffusé sur le réseau social Instagram, le coach lyonnais a livré sa réponse.

Dans un premier temps, le technicien a mis en avant son affection pour Adil Rami. « Adil, je l’adore parce que, comme je l’ai dit, je serai lié avec tous ceux du doublé de 2011 à vie et je ne retiens que les bons moments, et il a été énorme lui aussi au LOSC. Et puis il m’a fait une saison énorme à Marseille, l’année où on est allés en finale de Coupe d’Europe », a-t-il raconté.

Garcia a quand même pris sa revanche…

Malgré cela, Garcia considère qu’Adil a « fait » ce qu’il « peut faire de temps en temps quoi… ». En résumé, se lâcher et dire un peu n’importe quoi. Aujourd’hui, le coach expérimenté pense que l’homme âgé de 34 ans est « devenu un people et plus un joueur de foot ». Au final, Rudi Garcia se moque de ce que peut raconter le natif de Bastia qui n’a pas brillé à Fenerbahçe puis Sotchi..

Images de IconSport