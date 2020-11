Mercato / Chelsea : Giroud n’y va pas par quatre chemins…

L’attaquant Olivier Giroud (Chelsea) a parfaitement conscience du fait que sa situation sportive risque de lui coûter sa place en équipe de France.

Même s’il reste performant avec les Bleus, lorsqu’il est sur le terrain, Giroud est trop souvent remplaçant à Chelsea cette saison. Résultat, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, l’a mis en garde à plusieurs reprises en vue de la seconde partie de cet exercice. A défaut de jouer plus, Olivier Giroud pourrait bien être privé d’Euro 2021.

Par le biais de Téléfoot, le gaucher a reconnu qu’il devra prendre « une décision en janvier » au sujet de son avenir. En effet, Giroud est « lucide » en ce qui concerne sa « situation » qui est délicate à Stamford Bridge. « J’espère prendre la bonne décision, comme je l’ai toujours fait », a-t-il souligné.

Giroud pensait mériter autre chose…

A vrai dire, l’ancien joueur d’Arsenal et de Montpellier est déçu de ne pas avoir été aligné plus souvent par le manager Frank Lampard. « C’est préoccupant parce que j’estimais que j’avais encore un rôle à jouer dans cette équipe, surtout après avoir fait une bonne fin de saison et avoir contribué à la qualification en Ligue des champions. »

Forcément, il reste encore quelques semaines au Français, d’ici la fin de l’année, pour que ça change à Chelsea. Pour l’heure, Lampard privilégie le fait d’aligner Timo Werner ou encore Tammy Abraham. Si un de ces deux éléments était moins performant ou blessé (on ne le souhaite à personne…), Giroud pourrait voir son temps de jeu bondir à Stamford Bridge.

