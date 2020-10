Go-MP3, le convertisseur YouTube vers mp3 en seulement 3 clics !

De nos jours, les sites web de diffusion et de partage de vidéo comme Dailymotion, YouTube, Soundcloud, Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo et consorts, sont devenus incontournables pour tous les internautes voulant accéder à des quantités de vidéos en ligne. Il leur suffit juste d’avoir une bonne connexion internet. Cependant bon nombre d’entre eux ont trouvé un moyen judicieux de télécharger des vidéos et d’utiliser le convertisseur YouTube pour les télécharger en MP3 afin de les écouter hors connexion. Le convertisseur en ligne Go-mp3 offre cette possibilité avec une qualité de service rapide, fiable, gratuit et anonyme.

Quelle est l’utilité de convertir une vidéo YouTube en Mp3 ?

YouTube est sans doute la plateforme de diffusion de vidéos en ligne la plus performante et la plus fréquentée au monde. Par jour, des milliers de films et de vidéos sont visionnées et partagées des millions de fois dans le monde entier. Il vous suffit juste d’avoir accès à une connexion internet. Impératif que beaucoup d’internautes ont réussi à contourner en téléchargeant et en convertissant ces clips vidéo en musique au format mp3. Mp3 est le format audio le plus prisé par les internautes. Il compresse la majeure partie des vidéos avec un résultat audio très clair et Léger du point de vue de la taille. Un procédé qui permet de convertir toutes les vidéos notamment les clips vidéo, les podcasts et certaines émissions télé en musique et de les télécharger dans son ordinateur, son baladeur ou son téléphone pour une utilisation sans connexion internet.

Quel outil pour convertir en formation audio Mp3 une vidéo YouTube?

Beaucoup de logiciels payants ou de sites en ligne proposent de télécharger des vidéos sur YouTube et de les convertir en musique. Si certains utilisateurs de ces services en ligne se plaignent de la qualité audio de sortie, d’autres décrivent la lenteur d’exécution de ces programmes. Go-mp3.com est un convertisseur vidéo YouTube en Mp3 qui intègre un puissant outil de téléchargement et conversion en ligne. Totalement gratuit et entièrement sécurisé, l’accès au convertisseur YouTube ne nécessite aucune inscription ni installations de logiciel. Une vidéo diffusée sur YouTube vous plait et vous voulez la télécharger au format musique et l’écouter quand vous voulez ? Rien de plus facile.

Commencer par entrer l’URL de la vidéo que vous souhaitez convertir et cliquez le bouton Démarrer. Sélectionnez ensuite votre format audio de sortie, de préférence MP3 (Mp3 128kbps, 320kbps, 64kbps, 96kbps, 192kbps, 256kbps), ou les autres formats disponibles à savoir : AAC, FLV, MO, MP4, M4V, 3GP, WMA, WEBM, WMV … Enfin il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le lien de téléchargement afin d’enregistrer votre piste audio sous votre disque dur, téléphone portable, ipad, baladeur ou laptop. Tout cela s’exécute en quelques secondes car Go-mp3 est doté d’une vitesse de connexion haut débit. L’autre originalité du convertisseur vidéo vers Mp3 est accessible sur tous les systèmes d’exploitation connus tels que Linux, Os Mac et Windows.

A quel coût ?

Le site Go-mp3.com est un convertisseur vidéo YouTube en format audio Mp3 totalement gratuit. Aucun de nos services n’est payant. Son interface a été entièrement conçue afin de permettre aux internautes une navigation facile et rapide. Nul besoin d’enregistrer une adresse email ou de créer un compte utilisateur. Il vous est désormais possible de de convertir des centaines de vidéos par jour en audio Mp3 sans limite de taille ni de téléchargement.