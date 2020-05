En plus de Miralem Pjanic (Juventus Turin), les dirigeants du PSG lorgnent aussi un certain Erling Haaland (Dortmund).

Ce mercredi 20 mai 2020, la une du quotidien Marca est consacrée largement à Haaland. On apprend que le Paris Saint-Germain « veut aussi Haaland ». Pour ce journal espagnol, « l’avenir d’Icardi et de Cavani semble très éloigné de l’équipe toujours dirigée par Tuchel ». Rappelons que l’attaquant argentin est prêté par l’Inter Milan jusqu’au 30 juin prochain. Le club de la capitale française activera-t-il son option d’achat (70 millions d’euros) ? Ce n’est pas acquis…

Les Parisiens pourraient tenter de convaincre les Nerazzurri de diminuer l’addition. En ce qui concerne le goleador uruguayen, son engagement au PSG expirera aussi le 30 juin. Pour l’heure, Edinson Cavani ne semble pas avoir reçu une offre pour rempiler à Paris. Au final, les deux numéros 9 du PSG, lors de cette saison 2019/2020, pourraient quitter le navire prochainement.

Haaland a explosé cette saison

Pour Marca, ce n’est donc pas très surprenant que « le PSG considère également Haaland comme une alternative possible en attaque ». Les Parisiens « recherchent un nouveau joueur qui peut devenir une référence » au cours des années à venir. Déjà très efficace au RB Salzbourg, Erling Haaland a été parachuté à Dortmund en janvier dernier. Immédiatement, le Norvégien a enfilé également les buts comme des perles en Allemagne.

Son bilan global est très impressionnant pour cet exercice : 34 matches, 41 buts et 10 passes décisives. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est aujourd’hui de 72 millions d’euros. Avant de dégainer pour Haaland, le PSG devrait donc vendre plusieurs joueurs. Sinon, le club pourrait se mettre en danger sur le plan financier… même si les Qataris ont toujours les moyens de leurs ambitions.

Notez quand même que l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, ne semble pas miser sur un transfert cet été. « C’est un joyau très important. C’est agréable de le voir jouer et comment il évolue à chaque match. Personne ne pensait que son adaptation à la Bundesliga et à la Ligue des Champions, dans une équipe comme Dortmund, serait comme ça. Ce n’est pas facile de passer de l’Autriche à l’Allemagne et de montrer ce niveau. (…) Il sera à Dortmund pendant le temps nécessaire. Je ne pense pas qu’il quittera le Borussia cet été. »

Images de IconSport