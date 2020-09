Mercato / OM : Henrique signe, McCourt et Longoria s’enflamment (officiel)

Les dirigeants de l’OM ont acté le transfert de l’attaquant Luis Henrique qui débarque en provenance de Botafogo.

Selon un communiqué publié sur le site officiel de Marseille, les Phocéens ont réussi à enregistrer leur « quatrième recrue du mercato ». Après le trio Gueye – Balerdi – Nagatomo, ils ont validé l’arrivée de Henrique. Au Stade Vélodrome, l’ailier polyvalent portera « le numéro 11 ». Le communiqué précise qu’il est « le 42e joueur brésilien à endosser la tunique blanche ».

Au niveau contractuel, on sait juste que Luis Henrique « a signé son contrat avec l’Olympique de Marseille ». Pour La Provence et d’autres médias, l’attaquant a paraphé un engagement de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2025. Quid de l’indemnité de transfert ? Là encore les décideurs de l’OM n’ont pas dévoilé le montant de la transaction. La Provence table sur une somme comprise entre 10 et 12 millions d’euros.

McCourt et Longoria raffolent de Henrique

Interrogé à propos de cette venue, le président Frank McCourt a déclaré que c’est clairement « un moment très spécial » pour lui. A ses yeux, le club vient d’acter « le recrutement d’un important talent brésilien pour renforcer l’équipe sur le terrain ». Au passage, le propriétaire américain a souligné le fait que « c’est exactement pour cela » qu’il est « venu à Marseille ».

Il va « continuer » à consacrer son énergie « au club et à la ville avec la superbe équipe » qui travaille à ses côtés. En ce qui le concerne, le directeur sportif Pablo Longoria a vanté aussi les mérites du Brésilien. « Luis Henrique est un joueur de grand talent et d’avenir. Il a des capacités physiques importantes, une bonne qualité de dribbles, une grande percussion. Ce sont des qualités importantes dans le football aujourd’hui et des caractéristiques appréciées dans notre effectif. »

Henrique sait supporter la pression

Puis il a mis en avant d’autres éléments qui l’ont incité, lui et les dirigeants marseillais, à le recruter. « Il est titulaire dans une équipe de première division brésilienne avec beaucoup de pression. Il va nous amener des choses intéressantes avec ses caractéristiques. C’est un joueur prometteur. Il peut occuper toutes les positions offensives. »

« Je ne suis pas fermé sur les postes, surtout à son âge. (…) On est impatient de le voir car avec ses caractéristiques, c’est un joueur passionné qui peut transmettre des émotions.» Désormais, la balle est clairement dans le camp de l’entraîneur André Villas-Boas. En effet, ce sera au coach portugais de juger quand Luis Henrique pourra faire ses grands débuts à l’OM. A priori, il ne sera pas qualifié pour le match Marseille – Metz programmé demain (samedi)…

Images de IconSport