Herrera explique pourquoi le PSG est à côté de la plaque

Qu’est-ce qui ne tourne pas au rond au PSG depuis la reprise de la saison ? Le milieu Ander Herrera tente une explication.

Depuis sa défaite (1-0) en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain n’est plus dans son assiette. Le club ne donne pas l’impression d’avoir vraiment débuté sa saison. L’effectif a été amoindri par les tests positifs au coronavirus et désormais par les suspensions liées au match face à l’OM. Avec leur semaine de congés accordée après le Final 8 puis la trêve internationale, les joueurs ont peu travaillé et cela s’en ressent sur leur production et les résultats. Ander Herrera rappelle que la préparation est fondamentale.

Pour Herrera, le PSG ne s’est pas assez entraîné

Or, les Parisiens ont un déficit de ce côté là. « De nos jours, la condition physique sur un terrain est un élément clé. Nous sommes des athlètes, et il y a une grosse différence entre s’entraîner pendant un mois et s’entraîner pendant 4 jours. Beaucoup de paramètres sont dépendants de l’entraînement, la forme, la récupération… Tous ces facteurs sont très importants, et on a tendance à l’oublier parfois », a exprimé le milieu espagnol sur le site officiel du club.

Face à Nice dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel devront élever leur niveau pour ne pas subir une nouvelle déconvenue. « C’est un nouveau test qui se présente dimanche à Nice, nous allons affronter une très bonne équipe, mais nous avons enregistré de la confiance avec la victoire de mercredi (1-0 à l’arrachée contre Metz alors que Paris était réduit à 9). Notre état d’esprit sera encore meilleur et nous allons bien nous préparer », a estimé Herrera. Le PSG compte 3 points en 3 matchs avec déjà 2 défaites au compteur, un nouveau revers serait très malvenu.

Images de IconSport