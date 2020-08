PSG – Leipzig : Icardi prêt à faire une Choupo ? Ils y croient à fond !

L’attaquant Mauro Icardi (PSG) traverse une tempête actuellement. Critiqué, il peut compter sur Patrice Loko ou encore Stéphane Guivarc’h.

Par le biais du journal Le Parisien, Loko a confié qu’Icardi semblait « gêné par ce système et cette configuration inédite » lors du match PSG – Atalanta Bergame (2-1, quart de finale de la Ligue des Champions). Par ailleurs, l’ex-buteur du PSG ou encore de Nantes a indiqué que l’Argentin « paie » peut-être également « physiquement la coupure liée au Covid ». Patrice Loko est persuadé que « le retour de Mbappé en demi-finale (en tant que titulaire) lui permettra de « bénéficier de plus de libertés et d’espace ».

A ses yeux, l’ancien concurrent d’Edinson Cavani aura la possibilité d’être mieux approvisionné en bons ballons. « Il est meilleur dans un système en 4-4-2 avec un joueur qui lui tourne autour et des garçons comme Neymar et Di Maria qui apportent le danger sur les côtés. Contre l’Atalanta, il a semblé très seul devant et lorsqu’il dézonait, il n’y avait plus personne dans l’axe. » Aux yeux de Loko, ce serait une erreur de se passer des services de Mauro Icardi contre le RB Leipzig (18 août).

Icardi peut se réveiller

« Non ! C’est un attaquant habitué à marquer, il est trop précieux dans la surface de réparation à condition que l’équipe joue sur ses qualités. » Pour sa part, Guivarc’h est sur la même longueur d’ondes. « Ce serait une erreur de le sortir de l’équipe. Il est capable de surpasser après ce mauvais match, ses partenaires doivent l’y aider et il peut devenir héros de la demi-finale. » Et si effectivement Icardi nous faisait une Choupo-Moting en demi-finale de la C1 ? Cas échéant, ce serait un sacré soulagement pour lui qui est transparent, ou presque, depuis la reprise de la saison (pandémie de coronavirus).

