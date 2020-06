Mercato / PSG : Icardi a fait un choix depuis longtemps

Selon Wanda Nara, l’attaquant Mauro Icardi voulait, depuis longtemps, continuer sa route au PSG la saison prochaine.

Par le biais du média Gente, la femme et conseillère d’Icardi a déclaré qu’elle et lui avaient « déjà » donné leur « parole » aux décideurs du PSG. En clair, ces derniers savaient que « MI18 » avait pour « intention de rester à Paris » cet été. Pour elle, le club de la capitale française a réussi une très belle affaire en actant le transfert contre une somme de 50 millions d’euros (+ 7-8 millions de bonus).

Par ailleurs, Wanda Nara a assuré que le buteur Mauro Icardi avait privilégié le fait de rester au Paris Saint-Germain durant son prêt en provenance de l’Inter Milan. « Je connais ses rêves et où il veut aller. Il y a des choses que je ne lui demande même pas car je sais très bien quelle sera sa réponse. Il fait sa part et moi la mienne. Il était toujours heureux (au PSG), a-t-elle insisté. Pour la femme d’affaires, c’est « très facile » de gérer ses intérêts sportifs et financiers au quotidien.

Icardi a réussi sa première saison

Dans l’ensemble, « MI18 » s’est imposé au PSG… même si Edinson Cavani revenait très fort, avant l’interruption de la saison (pandémie de coronavirus) dans son rétroviseur. Mauro Icardi a disputé 31 matches, inscrit 20 buts et effectué 4 passes décisives toutes compétitions confondues. C’est pour cela que les décideurs parisiens ont acté son transfert bien avant la fin de son prêt qui s’achevait le 30 juin.

Images de IconSport