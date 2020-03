Mercato / PSG : un coup de théâtre retentissant pour Icardi ?

Au Parc des Princes, les dirigeants du PSG pourraient changer leur fusil d’épaule au sujet de Mauro Icardi.

Rappelons que l’attaquant est prêté par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin prochain. Depuis quelques semaines, on peut s’interroger à propos de l’avenir d’Icardi. Le retour en forme d’Edinson Cavani a incité, tout du moins en partie, Thomas Tuchel à moins aligner le buteur argentin. Auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 31 matches, Mauro Icardi va-t-il rester au PSG cet été ? Selon La Gazzetta dello Sport, ce serait loin d’être sûr…

En effet, « la levée de son option d’achat », qui est fixée à 70 millions, ne serait « plus aussi évidente » au Parc des Princes. Pour le média italien, Icardi serait au cœur « d’une lutte de pouvoir entre Leonardo et Thomas Tuchel ». Le directeur sportif brésilien continue de miser sur le footballeur âgé de 27 ans. Mais de son côté, le coach allemand n’hésite plus à le laisser « sur le banc des remplaçants ».

Tuchel avait tranché dans le vif pour Icardi

Le 11 mars dernier, Mauro Icardi n’avait pas disputé une seule minute lors du match PSG – Dortmund en Ligue des Champions (2-0, 8e de finale retour). En faisant cela, Tuchel voulait tout simplement « affirmer son autorité en termes de décisions sportives ». Histoire, notamment, de ne pas se laisser dicter trop de choses par Leonardo.

Par ailleurs, La Gazzetta dello Sport estime que la pandémie de coronavirus aura aussi un impact pour le futur d’Icardi. Le PSG n’aura peut-être pas envie de débourser 70 millions d’euros pour conserver le natif de Rosario. Cas échéant, Mauro Icardi réintégrerait l’effectif de l’Inter Milan avant, peut-être, de faire ses valises afin de signer ailleurs. En Italie, la Juventus Turin a des vues sur lui depuis déjà plusieurs années.

Images de IconSport