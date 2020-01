Mercato / PSG : mais à quoi joue ce grand club pour Icardi ?

Les décideurs de la Juventus Turin n’ont pas dit leur dernier mot à propos de l’attaquant Mauro Icardi (PSG, prêté par l’Inter Milan).

Sur le papier, on ne voit pas bien comment la Juve pourrait réussir à s’attacher les services d’Icardi lors du prochain mercato estival. En effet, il y a fort à parier que le PSG lèvera l’option d’achat du buteur argentin. Le montant de cette dernière est de 70 millions d’euros. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 24 matches, Mauro Icardi s’est imposé avec brio au Parc des Princes.

Il a même réussi à éclipser la légende Edinson Cavani. « El Matador » doit se contenter régulièrement d’être une doublure de luxe. Malgré tout cela, Tuttosport estime que les Biancneri « restent vigilants » sur ce dossier. Pour ce média transalpin, il pourrait donc se passer un gros coup de théâtre, au sujet d’Icardi, au cours des mois à venir.

La Juve a eu des infos pour Icardi

En plus d’envisager l’échange Kurzawa – De Sciglio récemment, Fabio Paratici et Leonardo ont évoqué « plusieurs sujets » qui n’avaient rien à voir. Au cours de leurs discussions, « d’autres noms sont également apparus » dont « celui de Mauro Icardi » qui fait recette au sein du marché italien.

La Vieille Dame voulait avoir plus de précisions à propos de « la situation » du footballeur âgé de 26 ans. Si au final le PSG ne faisait pas le nécessaire afin de conserver Icardi dans l’optique de la saison à venir, la Juventus pourrait dégainer. Mais une fois encore, on imagine mal que l’écurie tricolore le laisser filer alors que Cavani n’a plus que six mois de contrat à honorer…

Images de IconSport