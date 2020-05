Mercato / PSG : les dirigeants tentent un truc pour Icardi

Les décideurs du PSG n’ont pas envie de trop faire sauter la banque en ce qui concerne l’attaquant Mauro Icardi.

A ce stade de la saison, les données sont claires. Icardi a répondu aux attentes placées en lui au Parc des Princes. L’Argentin a inscrit 20 buts et effectué 4 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues. Mauro Icardi a confirmé au PSG qu’il est un attaquant de classe mondiale.

Malgré cela, « MI18 » a dû faire faire à Edinson Cavani qui est son concurrent principal lors de cet exercice. Plombé par une blessure, « El Matador » est revenu en force quelques semaines avant le confinement. Résultat, l’entraîneur Thomas Tuchel l’a aligné plus souvent… et Icardi a dû passer plus de temps sur le banc.

Le prix d’Icardi trop élevé pour le PSG

Forcément, l’artilleur doit s’interroger à propos de son futur. Rappelons que dans son contrat de prêt figure une option d’achat dont le montant est fixé à 70 millions d’euros. D’après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du PSG ont envie de garder « MI18 ».

Néanmoins, les Parisiens ne veulent pas débourser une telle somme pour acter le transfert de Mauro Icardi. Du coup, ils négocient avec les Nerazzurri pour que ces derniers revoient leur exigence financière de l’été dernier à la baisse. A défaut d’accord entre les deux clubs, Icardi reviendrait à Giuseppe Meazza avant, sans doute, d’être transféré ailleurs (Juventus ?).

