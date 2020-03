FIFA / Coronavirus : réforme, contrats… Infantino est bouillant !

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué plusieurs sujets liés à la pandémie de coronavirus.

Globalement, on peut dire que la planète football s’est arrêtée de tourner. Bien entendu, certaines équipes continuent de s’exprimer… mais beaucoup d’autres sont loin des terrains. Par le biais de La Gazzetta dello Sport, Infantino a déclaré que c’est « la santé d’abord ». Pour lui, il faut « espérer le meilleur mais aussi se préparer au pire ». A ses yeux, les championnats majeurs redémarreront lorsque ce sera possible » sans mettre en danger la santé de qui que ce soit ». Pour Gianni Infantino « rien ne dit que ce sera en avril ou en mai ».

Infantino et les fins de contrats

Forcément, les dirigeants de clubs s’interrogent notamment des conséquences de cette pandémie au niveau économique. Même au niveau des fins d’engagements, ils ne savent pas à quoi s’en tenir. Infantino considère qu’il « faut penser à des changements temporaires et à des dérogations sur les règlements du statut des joueurs et des transferts ». Objectif : « protéger les contrats et ajuster les périodes d’inscription ».

Pour le dirigeant, il faudra forcément mettre en place « des mesures dures » mais « nécessaires ». Gianni Infantino a mis l’accent sur le fait que tout le monde devra « faire des sacrifices » au cours des jours, des semaines et des mois qui se profilent.

Le patron tient à une compétition…

Qu’on se le dise, Infantino n’a pas du tout l’intention de tirer un trait sur le Mondial des clubs. Rappelons que ce dernier est programmé l’année prochaine. Problème : l’Euro 2020 a été reporté à… 2021. Par conséquent, la FIFA et les Fédérations des pays concernés devront se creuser les méninges pour ne pas trop surcharger le calendrier.

« On verra si la nouvelle formule aura sa première édition en 2021, 2022 ou 2023. La Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde sont la seule source de revenus pour la majorité des Fédérations. Sans elles, dans plus d’une centaine de pays, il n’y aurait pas de championnats, de secteurs jeunes, de football féminin, de terrains », a-t-il analysé.

Infantino veut réformer le football mondial

A ce stade, Gianni Infantino a le sentiment que « le football est en danger de récession ». Du coup, il espère qu’une bonne « évaluation de l’impact économique » sera effectuée. Pour l’heure, le président de la FIFA est incapable de dire « quand tout reviendra à la normale ». En guise de réforme, l’homme d’affaires aimerait bien miser sur « moins de compétitions mais plus intéressantes ». A la clé, « moins d’équipes » et « moins de matches » avec « un meilleur équilibre ». Objectif : avoir « des rencontres plus compétitives » mais moins fréquentes pour ne pas rincer les joueurs.

Images de IconSport