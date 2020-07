PSG – Saint-Étienne : une légende a choisi son camp !

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Aimé Jacquet, est impatient de voir la finale de la Coupe de France PSG – Saint-Étienne.

La légende tricolore possède la particularité d’avoir porté le maillot des Verts entre 1960 et 1973. Jacquet a remporté notamment 5 titres de champion de France et 2 Coupes de France avec l’ASSE. Dans quatre jours, Saint-Étienne défiera le PSG en finale de cette compétition.

Pour Aimé Jacquet, qui a été interrogé sur le site officiel du club ligérien, « c’est dommage que le stade ne soit pas ouvert totalement car les supporters stéphanois se seraient déplacés en nombre ». Par ailleurs, l’ex-sélectionneur des Bleus est « admiratif des entraîneurs qui doivent récupérer leurs groupes après une telle pause » étant donné que « ça ne doit pas être simple ».

Jacquet n’enterre pas les Verts

Quid de ce duel qui promet sur le papier ? Même si « le PSG a des joueurs de classe mondiale », Jacquet croit que tout est possible sur un match. « Si le football m’a appris quelque chose, c’est bien l’humilité. Sur un match tout est possible. L’ASSE est capable d’un exploit. Je suis Vert à vie et je regarderai attentivement cette finale. »

Images de IconSport