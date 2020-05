Mercato / OM : Villas-Boas s’active pour un milieu qu’il adore

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, aimerait bien pouvoir s’appuyer sur João Mario (Inter Milan, prêté au Lokomotiv Moscou) la saison prochaine.

Pendant le mois d’août 2016, le milieu de terrain avait été transféré du Sporting Portugal à l’Inter Milan. Montant de la transaction : 40 millions d’euros. Malheureusement, João Mario n’a jamais réussi à s’imposer vraiment au sein du club italien. Prêté entre janvier et juin 2018 à West Ham, l’international portugais l’a été de nouveau lors du dernier mercato estival.

Cette fois, direction la Russie et le Lokomotiv Moscou. João Mario a disputé 15 matches, inscrit 1 but et effectué 4 passes décisives cette saison. Visiblement, les décideurs de cette écurie aimeraient bien garder le natif de Porto. Problème : le montant de son option d’achat est de 18 millions d’euros. Le Lokomotiv Moscou n’a sans doute pas les moyens de verser cette somme importante à l’Inter Milan.

João Mario devra faire un effort…

Du coup, plusieurs clubs pistent João Mario et espèrent obtenir sa signature. D’après Tuttomercatoweb, l’OM fait partie de la liste des courtisans de ce dernier. L’entraîneur marseillais, André Villas-Boas, apprécie tout particulièrement le profil de son compatriote. Il sait ce que le footballeur âgé de 27 ans est capable de faire dans l’entrejeu.

Dans l’optique de l’exercice 2020/2021, avec notamment une campagne de Ligue des Champions, Villas-Boas serait ravi d’avoir un tel renfort. Reste à savoir désormais si les dirigeants de l’OM ont, ou non, les moyens de s’offrir João Mario… même via un prêt. Son salaire de 5,5 millions d’euros par an est clairement un obstacle pour le club phocéen qui est dans le rouge au niveau financier…

Images de IconSports