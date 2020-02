Lyon – Juventus : Juninho veut que quelque chose change

Le directeur sportif de l’OL, Juninho, s’est exprimé après le succès de l’équipe française face à la Juventus Turin (1-0).

Interrogé via RMC Sport, le Brésilien a reconnu que c’était « une soirée presque parfaite ». Pour lui, « personne » – ou presque – ne disait, avant le match, que Lyon était en mesure de « gagner contre la Juve ». Du coup, les Gones sont ravis d’avoir réalisé cet exploit en 8e de finale aller de la Ligue des champions. « La première mi-temps est parfaite. »

« La seconde, c’est naturel que tu recules parce que la Juve est très forte. Ils n’ont pas eu forcément beaucoup d’occasions, quelques-unes avec Higuain et Dybala. C’est le premier match, ça montre qu’on a de la qualité, beaucoup de talents. On sent que les joueurs ont envie d’aller plus loin », a analysé l’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais.

Juninho déçu par les résultats en Ligue 1

Malgré ce beau succès contre les Bianconeri, Juninho a mis l’accent sur le fait que « le travail » devait continuer. Pour lui, le groupe dirigé par Rudi Garcia est « jeune », « n’a pas vraiment faim et le niveau de responsabilité pour voir plus loin ». Pour le directeur sportif, ce constat « date de plusieurs années ».

Aujourd’hui, Juninho croit qu’il est crucial de « tous » se poser la question suivante : « pourquoi on n’arrive pas à élever notre degré de concentration en Championnat ? À la maison, tu es obligé d’avoir de l’énergie, de l’envie… » Pour le dirigeant lyonnais, l’équipe serait à une autre place en Ligue 1 si elle avait « gagné trois matches de plus à la maison ». Rappelons que l’OL est septième après 26 journées disputées…

Images de IconSport