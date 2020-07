Le Graët ironise sur les Ultras du PSG et de l’ASSE et se couche devant le gouvernement

Le président de la FFF Noël Le Graët se range complètement derrière le choix du gouvernement de stopper la saison en Ligue 1.

Pour la première fois depuis mi-mars, la compétition reprend ses droits ce vendredi soir avec la finale de la Coupe de France qui opposera l’AS Saint-Etienne au Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle, même si la rencontre aura un parfum particulier du fait des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, avec notamment un public très limité. Le président de la FFF Noël Le Graët se réjouit de la tenue de ce match.

Les Ultras absents au Stade de France ? Pas grave pour Le Graët

« Revoir le jeu au Stade de France, c’est un énorme plaisir. Chacun attendait avec beaucoup d’impatience ce match. On aurait préféré avoir un peu plus de monde, mais la rigueur sanitaire ne le permet pas », a-t-il confié à RMC avant de s’exprimer sur l’absence des Ultras qui ont décliné l’invitation. « Je le regrette, mais si on devait s’émouvoir de toute décision extérieure, ce serait très compliqué. Ils regarderont la télé, qui feront de l’audience », a-t-il lâché laconique.

Le Graët respecte le choix du gouvernement

Regrette-t-il également que la Ligue 1 ait été stoppée sur préconisation du gouvernement, alors que la majorité de nos voisins européens ont relancé leur championnat ? « Je ne déplore rien du tout. Je considère que la France a fait ce qu’il fallait pour le football français. On obéit à l’État, les autres font la même chose. Quand le président de la République dit qu’on ne joue pas, le président de la Fédération peut-il dire le lendemain qu’il s’en fiche et qu’on joue quand même ? », a-t-il plaidé.

« On a été prudents et je suis assez fier qu’on l’ait été. Il y a quand même 30 000 morts. La France a très bien fait les choses. On suit le dossier avec optimisme et on espère qu’on pourra avoir plus de monde pour fin août. Ailleurs, on joue parce que le gouvernement n’a rien dit », a ajouté Noël Le Graët. Pour autant, ce choix a directement entraîné des pertes financières importantes pour les clubs.

Images de IconSport