OM : un champion du monde 98 frappe là où ça fait mal…

L’ancien défenseur central Frank Leboeuf pense que le flop de l’OM en Ligue des Champions était prévisible…

Lors d’une interview accordée à La Provence, le consultant a souligné le fait que les gens ont sans doute trop d’illusions à propos du club phocéen. « Qu’est-ce qu’on attend de la part de l’Olympique de Marseille et de ses joueurs ? C’est ça le problème. L’OM a été un grand club, mais ne l’est plus. Il faut l’accepter. Les supporters commencent à l’accepter, mais ce n’est pas le cas des journalistes, par exemple. » Pour lui, le fiasco sur la scène européenne, après trois matches, reflète assez bien la réalité. « L’OM se qualifie pour la Ligue des champions, c’est très bien, mais on se doute bien que ça va être une galère. »

« Il n’y a ni les moyens ni les joueurs qu’il faut pour aller titiller certains autres clubs », a souligné Leboeuf. Il considère que le début de saison de Marseille est « très moyen » à cause, en partie, de la pandémie de coronavirus. « Les joueurs ont des excuses. La préparation a quand même été très bizarre avec des joueurs qui ont le covid, qui sont obligés de rester chez eux, puis dès qu’ils reprennent, il faut absolument qu’ils jouent, donc ils se blessent. Puis il n’y a pas de public. Qu’on fasse un ou deux matches sans spectateur, ça va, mais après, ça devient compliqué. »

Leboeuf tacle tout le monde !

En ce qui concerne les joueurs, Frank Leboeuf s’est démarqué en partie d’Eric Di Meco qui évoquait « un sentiment de honte après le match, avec cette phrase de mouiller le maillot ». Pour lui, ce n’est plus vraiment d’actualité… « J’ai l’impression que ça, ça n’existe plus trop aujourd’hui. Le club n’a pas les moyens de ses ambitions. Un virage a été mal négocié », a-t-il préféré mettre en avant. Leboeuf a évoqué la… formation marseillaise qui ne sert pas à grand-chose en réalité.

« Ce qui a fait la force de l’OM et son histoire, ce sont les Minots. Dès qu’on a eu un peu d’argent, on a investi sur des gens qui n’en valaient pas la peine. Si on était allé chercher les Minots, l’OM aurait plus d’espoirs que maintenant », a-t-il assuré. Sur ce point, difficile de lui donner tort… Tous les décideurs qui ont officié à Marseille ces derniers années mettaient en avant leur volonté de miser sur la formation. Pour l’heure, cela s’apparentait à un mensonge…

Images de IconSport