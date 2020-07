Mercato / PSG : Leonardo a du pain sur la planche !

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, va tenter de recruter plusieurs joueurs lors du mercato estival.

D’après le site du journal Le Parisien, le Brésilien aimerait bien, dans l’idéal, valider la venue de quatre joueurs cet été. Leonardo semble rechercher un défenseur central, sauf si Thiago Silva rempilait finalement au PSG, sans oublier un latéral droit, un milieu et un attaquant. Crise économique oblige (pandémie de coronavirus), le dirigeant parisien tentera de miser sur « des prêts, des opportunités de marché et des solutions malines ».

Histoire de ne pas débourser trop d’argent pour renforcer un effectif de qualité. Pour ce est qui du poste d’attaquant axial, notez que la rumeur Matheus Cunha (Hertha Berlin) a été mise en avant par Globo Esporte. Mais le joueur brésilien ne semble pas être une priorité, tout du moins pour le moment, en matière de recrutement pour le PSG (En savoir plus).

Leonardo et la priorité des priorités

De toute évidence, le recrutement d’un buteur est une priorité aux yeux de Leonardo. C’est logique. En effet, le goleador uruguayen Edinson Cavani a quitté le club, à l’issue de son contrat, le 1er juillet dernier. En parallèle, les Franciliens ont acté le transfert de Mauro Icardi, qui était prêté par l’Inter Milan, contre une indemnité de 50 millions d’euros.

Leonardo et consorts recherchent un attaquant capable de concurrencer l’international argentin. Pour l’heure, l’entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel, a trois solutions. La première se nomme Kylian Mbappé. Actuellement à l’infirmerie (entorse de la cheville droite), le natif de Bondy brille par sa polyvalence et peut cartonner dans l’axe.

Mais pour l’heure, Tuchel semble privilégier le fait de l’utiliser sur un côté. Du coup, le technicien peut s’appuyer sur Eric Maxim Choupo-Moting et le jeune Arnaud Kalimuendo. Sur le papier, ces solutions sont assez légères. Le premier ne fait pas l’unanimité au PSG (48 apparitions, 8 buts et 3 passes décisives) tandis que le second a seulement 18 ans et doit faire son trou au haut niveau.

Images de IconSport