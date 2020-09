PSG : Leonardo et les dirigeants voient rouge, ça va chauffer !

Les dirigeants du PSG, dont le directeur sportif Leonardo, en veulent sans doute à plusieurs jours à propos du coronavirus.

Après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (0-1), certains joueurs du PSG ont décidé d’aller se reposer à Ibiza. Résultat des courses, au moins deux joueurs du club de la capitale française ont attrapé le coronavirus. Cette information a été confirmée par l’écurie francilienne. A en croire L’Equipe, les deux éléments concernés seraient Angel Di Maria et Leandro Paredes. Leur coéquipier Mauro Icardi serait aussi dans le collimateur. L’Equipe ajoute qu’ils auraient vu Keylor Navas et Ander Herrera durant leur séjour.

Il est possible qu’Icardi ait passé également des moments avec Marco Verratti et Keylor Navas. Dans tous les cas de figure, les footballeurs positifs au Covid-19 devraient rester isolés pendant plusieurs jours. Ils pourraient rater le match face à Lens programmé le 10 septembre. Cas échéant, l’entraîneur Thomas Tuchel serait privé de plusieurs éléments importants. L’Allemand devrait se creuser les méninges pour aligner une équipe très compétitive.

Leonardo va devoir intervenir

A en croire Le Parisien, ces informations ont mis le feu aux poudres en ce qui concerne les dirigeants. Le président Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo vont forcément taper du poing sur la table. Depuis qu’ils sont en vacances, les joueurs du PSG ont diffusé plusieurs photos où ils ne semblaient pas respecter du tout les gestes barrières. Le Brésilien pourrait demander à chaque élément de l’effectif de revenir plus tôt de ses congés.

Histoire de passer des tests poussés afin de savoir s’il a contracté, ou non, le coronavirus. En guise de lot de consolation, si on peut dire, rappelons que plusieurs footballeurs du PSG ont des échéances sur la scène internationale. On pense notamment à Presnel Kimpembe ou encore Kylian Mbappé qui se trouvent avec le groupe France. Suivis de près par le staff médical tricolore, les deux hommes n’ont sans doute pas le Covid-19…

Images de IconSport