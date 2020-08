PSG – Leipzig : Leonardo a pris une décision capitale !

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a bien fait de garder Sergio Rico – qui est la doublure de Keylor Navas – au Parc des Princes.

Rappelons qu’à la base, le gardien de but espagnol était prêté par le FC Séville jusqu’au 30 juin dernier. A cause de la pandémie de coronavirus, la saison a été annulée en Ligue 1. En revanche, le PSG restait engagé en Coupe de France, en Coupe de la Ligue et bien sûr en Ligue des Champions.

Rapidement, Leonardo a demandé à Rico et aux dirigeants sévillans si ce dernier pouvait faire du rab jusqu’au 31 août. La réponse a été positive et… heureusement. En effet, le PSG aurait dû composer sans un gardien expérimenté pour la fin de saison. En quart de finale de la C1, Keylor Navas s’est blessé.

Rico pourrait encore remplacer Navas

Résultat, l’entraîneur Thomas Tuchel a remplacé le portier par Sergio Rico. Marcin Bulka (20 ans) et Garissone Innocent (20 ans) étaient trop tendres pour être lancés dans le grand bain contre l’Atalanta Bergame. Au train où vont les choses, Rico pourrait bien disputer aussi la demi-finale contre Leipzig le 18 août.

En effet, Navas souffre d’une lésion du biceps fémoral. Le joueur costaricain est très incertain en vue de ce match historique pour le PSG. Forcément, Sergio Rico se tient prêt à le remplacer en cas de besoin. A 26 ans, l’Espagnol tiendrait là une occasion incroyable de montrer ce qu’il vaut dans le dernier carré de la Ligue des Champions…

