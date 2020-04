Mercato / PSG : six dossiers brûlants pour Leonardo

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, s’apprête à vivre une nouvelle fois un mercato estival très animé.

Le site de la radio RMC met en avant le fait que le Brésilien et ses collaborateurs ont « pointé trois priorités » en matière de recrutement pour le marché des transferts qui se profile. En clair, Leonardo recherche « un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain ». Pour les deux premiers postes cités, c’est logique.

En effet, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier vont sans doute quitter le club le 30 juin prochain. En ce qui concerne le poste de défenseur gauche, le nom d’Alex Telles (Porto) est sorti du lot récemment. A propos du profil du milieu, notez que Leonardo désire trouver un joueur « pouvant apporter de la taille ».

Leonardo et le casse-tête pour deux leaders

RMC précise que certaines sources tablent sur le fait que « ce dossier est très bien avancé ». En plus de ces trois postes, l’homme d’affaires auriverde recherche également un gardien de but capable de concurrencer Keylor Navas. Cela signifie que Sergio Rico ne donne pas entière satisfaction dans le cadre de son prêt d’un an.

Au rayon des départs potentiels, Leonardo ne semble pas avoir tranché définitivement à propos de Thiago Silva et Edinson Cavani. Le Brésilien et l’Uruguayen sont des éléments importants. Au final, le défenseur central et le buteur pourraient bénéficier d’une prolongation de contrat d’au moins un an.

Images de IconSport