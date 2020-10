LFP / Mediapro : une nouvelle éruption ! Tous aux abris…

Décidément, l’affaire LFP – Mediapro continue de prendre de l’ampleur en ce qui concerne les droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2.

A en croire le quotidien L’Equipe, un courrier a été « adressé aux membres du conseil d’administration de la LFP et aux clubs ». Le directeur général exécutif de cette entité, Arnaud Rouger, a confirmé tout d’abord que la Ligue de Football Professionnel a dû souscrire un emprunt qui sera sûrement entériné d’ici quatre jours.

Histoire que les clubs de L1 et L2 ne soient pas trop plombés sur le plan financier… Par ailleurs, la LFP a mis en demeure Mediapro de régler rapidement les deux échéances fixées le 1er et 5 octobre. On retient un chiffre majeur : 172 millions d’euros… En plus de cela, la garantie donnée par le fonds chinois Orient Hontai Capital a été activée.

Rouger met en garde Mediapro…

Pour Arnaud Rouger, il reste « deux possibilités » à ce stade des événements. Soit « une issue favorable est trouvée avec Mediapro »… soit « il faudra envisager la reprise du contrat par d’autres opérateurs ». En attendant le verdict, Rouger et les dirigeants de la LFP veulent être « irréprochables » avec Mediapro.

Ils demandent donc aux clubs professionnels français de « continuer à les accueillir tout à fait normalement dans les stades ». Pour lui, il ne faut pas mettre plus d’huile sur le feu alors que la situation est déjà très tendue. Avec le recul, on peut dire que la Ligue de Football Professionnel a fait une erreur en accordant une grande partie des des droits TV, pour la Ligue 1 et la Ligue 2, à Mediapro…

