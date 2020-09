Ligue 1 : un changement important validé, PSG – OM concerné

La Ligue a assoupli le règlement de lutte contre le coronavirus. Le quota de joueurs positifs pour reporter un match est revu à la hausse.

« Nous sommes en train de préparer, avec les médecins de la FFF, les aménagements du protocole pour se rapprocher de l’esprit de celui de l’UEFA. Il faut considérer que tant qu’un pourcentage de l’effectif de l’équipe première est négatif, on joue », avait annoncé le directeur général exécutif de la LFP Didier Quillot plus tôt dans la semaine. Objectif : assouplir le règlement mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour éviter que trop de matchs ne soient reportés et viennent surcharger un calendrier déjà encombré.

20 joueurs négatifs sur 30 suffiront à jouer les matchs de Ligue 1

Les instances françaises n’auront pas mis longtemps à s’accorder, le nouveau protocole est désormais établi et activé. Alors que 4 tests positifs dans un club (staff inclus) suffisaient jusqu’à présent à annuler une rencontre, il faudra désormais qu’au moins 20 joueurs sur une liste de 30 soient aptes pour que la rencontre puisse se jouer. Pour comparaison, l’UEFA avait fixé son quota à 13 joueurs sur 25 lors du Final 8 de la Ligue des Champions.

« Réuni le 2 septembre 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté des aménagements au protocole médical des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2. Ces évolutions font suite aux demandes des clubs et au retour d’expérience des deux premières journées. Ce nouveau protocole, élaboré en lien avec les pouvoirs publics, précise notamment que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs », a validé la LFP.

« Communiqué aux clubs ce vendredi 4 septembre, ce nouveau protocole s’applique à partir de ce jour. En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP a demandé aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs », a ajouté la Ligue. Alors que le Paris Saint-Germain est actuellement touché de plein fouet par le virus, ses prochaines rencontres contre Lens (10 septembre) puis Marseille (13 septembre) ne sont donc pas encore menacées.

Images de IconSport