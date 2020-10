Ligue 1 : Lorient – OM, voir le match en direct et en streaming

Lorient reçoit Marseille ce samedi (17h), dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Trois jours après sa défaite (1-0) sur le terrain de l’Olympiakos, l’Olympique de Marseille est de nouveau en déplacement ce samedi, au Moustoir pour y affronter Lorient pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 17 heures). 17es au classement avec 7 points, les Merlus se sont rassurés le week-end dernier avec une victoire à Reims (1-3), la première depuis la 1ère journée. Face à eux, les Marseillais (7es, 12 points) restent sur un succès à domicile contre Bordeaux consécutif à trois nuls ; ils n’ont donc plus perdu en championnat depuis quatre matchs.

Les compos probables de Pélissier et Villas-Boas

Pour cette rencontre, Christophe Pélissier doit composer sans Saunier et Le Goff blessés. L’entraîneur lorientais devrait aligner un 4-4-2 avec le duo Moffi et Hamel en pointe. De son côté, André Villas-Boas voyage sans Payet suspendu. Les Marseillais pourraient se produire en 4-4-2 losange avec Cuisance en soutien de Thauvin et Benedetto en attaque. Absent en Grèce, Kamara retrouve sa place en sentinelle.

Lorient : Nardi – Mendes, Laporte, Gravillon, Morel – Boisgard, Chalobah, Abergel, Wissa – Moffi, Hamel.

Marseille : Mandanda – Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Gueye – Cuisance – Thauvin, Benedetto.

Foot en direct : comment voir Lorient – OM en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre FC Lorient – Olympique de Marseille sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport