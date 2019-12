Ligue 1 : Monaco – Lille, voir le match en direct et en streaming

Monaco reçoit Lille ce mardi (21h05), dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Les matchs et les compétitions s’enchainent en cette fin d’année. Après la 18e journée de Ligue 1 le week-end dernier, place désormais à la Coupe de la Ligue. L’AS Monaco reçoit le Lille OSC ce mardi soir au stade Louis II à l’occasion des 8es de finale (coup d’envoi à 21h05). Au tour précédent, les Monégasques avaient éliminé l’Olympique de Marseille (2-1) tandis que les Lillois étaient exemptés.

Les compos probables de Jardim et Galtier

Pour cette rencontre, Leonardo Jardim sera privé de Heinrichs et Silva blessés et pourrait faire tourner son onze en laissant notamment Ben Yedder, Slimani et Martins sur le banc au coup d’envoi. De son côté, Christophe Galtier voyage sans Bamba blessé ni Reinildo convalescent. Osimhen et Fonte pourraient être ménagés tandis que Jardim prendra la place de Maignan dans les buts.

Monaco : Lecomte – Aguilar, Jemerson, Maripan, Badiashile, Ballo-Touré – Fabregas, Bakayoko, Golovin – Baldé, Augustin.

Lille : Jardim – Pied, Soumaoro, Gabriel, Bradaric – Xeka, André – Sanches, Ikoné, Araujo – Rémy.

Foot en direct : comment voir Monaco – Lille en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+ Sport. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre AS Monaco – Lille Olympique Sporting Club sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.